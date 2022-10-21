Hé lộ bất ngờ về nguyên nhân bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ thứ 2 thường trú tại Tuyên Quang nhưng nhập cảnh ở TP.HCM?

Tin y tế 21/10/2022 09:15

Ông Tâm cho biết thêm, qua quá trình điều tra dịch tễ, bệnh nhân đầu tiên và thứ 2 ở cùng nhà tại Dubai (Ấn Độ).

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 20/11, tại buổi họp báo định kỳ về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có chia sẻ thông tin liên quan đến ca mắc đậu mùa khỉ thứ 2 tại Việt Nam.

Cụ thể, trước thắc mắc vì sao bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ thứ 2 thường trú tại Tuyên Quang lại nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM, ông Tâm cho biết bệnh nhân đầu tiên đã giới thiệu người này nhập cảnh tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất để được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bởi bệnh nhân thứ nhất từng được được điều trị và chăm sóc tốt tại đây.

Ông Tâm cho biết thêm, qua quá trình điều tra dịch tễ, bệnh nhân đầu tiên và thứ 2 ở cùng nhà tại Dubai (Ấn Độ). Nhờ hệ thống giám sát tốt từ bệnh nhân đầu nên bệnh nhân này đã kịp thời thông báo cho HCDC biết để hỗ trợ cách ly chẩn đoán và điều trị khi ca thứ 2 có triệu chứng nghi ngờ.

Theo ông Tâm, hiện bệnh nhân thứ 2 đã hết sốt, tình trạng sức khỏe ổn, đang trong quá trình điều trị tích cực.

Hé lộ bất ngờ về nguyên nhân bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ thứ 2 thường trú tại Tuyên Quang nhưng nhập cảnh ở TP.HCM? - Ảnh 1
Kiểm dịch tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo thanh Niên, trước đó, từ ngày 11/10, nữ bệnh nhân thứ 2 mắc đậu khỉ trên bắt đầu có các triệu chứng như: sốt cao, kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ rải rác trên cơ thể.

Sau khi nhận được thông tin về hành khách trên chuyến bay nhập cảnh từ Dubai có yếu tố dịch tễ và triệu chứng nghi mắc đậu mùa khỉ, lực lượng kiểm dịch viên y tế (thuộc HCDC) tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã phối hợp với đội y tế khẩn nguy sân bay tiếp cận ngay BN khi tàu bay vừa hạ cánh và đưa người này vào khu vực riêng để thực hiện khám sàng lọc và khai thác các yếu tố dịch tễ.

Sau khi xác định đủ yếu tố nghi mắc đậu mùa khỉ, HCDC đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 đưa BN đến Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới để cách ly, xét nghiệm và điều trị; đồng thời, thực hiện khử trùng tàu bay theo quy định.

NÓNG: Phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 2 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, kịp thời kiểm soát cách ly

NÓNG: Phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 2 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, kịp thời kiểm soát cách ly

Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết, nhờ hệ thống giám sát chủ động, ngành y tế đã phát hiện trường hợp mắc đậu mùa khỉ thứ 2, ngay sau khi nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

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