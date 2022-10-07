Tình hình sức khỏe của 9 người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam có đáng lo ngại?

Tin y tế 07/10/2022 13:21

HCDC đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh khử khuẩn tại nơi bệnh nhân sinh sống.

Theo thông từ báo Người Lao động, chiều 6/10, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi giám sát công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ tại TP.HCM. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ngành y tế TP.HCM đã có các kế hoạch, hoạt động phòng chống, điều trị bệnh đậu mùa khỉ như: Tập huấn hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị, giám sát ca bệnh cho các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám tư nhân... trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Song song đó, giám sát người nhập cảnh qua đường hàng không, hàng hải. Cụ thể, giám sát thuyền viên trên tàu khi neo đậu tại cảng thông qua máy đo thân nhiệt để phát hiện sớm; tiếp nhận thông tin từ người có triệu chứng nghi ngờ như tiếp viên hàng không hoặc người nhập cảnh khai báo. Ngoài ra, truyền thông phòng chống cho nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam và nhóm chuyển giới các dấu hiệu và cách phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Liên quan đến ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại TP.HCM, HCDC đã giám sát, điều tra dịch tễ có 9 người tiếp xúc gần. Trong đó có 4 nhân viên y tế và 5 người thân của bệnh nhân để theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Đến 6/10 (sau 11 ngày) những người tiếp xúc gần không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. HCDC phối hợp với Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh khử khuẩn tại nơi bệnh nhân sinh sống.

Tình hình sức khỏe của 9 người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam có đáng lo ngại? - Ảnh 1
Khu vực cách ly bệnh đậu mùa khỉ của Bệnh viện Da liễu (TP.HCM) - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trước đó, chiều 4/10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, ca nhiễm đậu mùa khỉ từ một bệnh nhân nữ 35 tuổi đi từ Dubai về được cách ly làm xét nghiệm chẩn đoán.

Ngày 25/9, cả 2 mẫu xét nghiệm PCR làm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Viện Pasteur TP.HCM cho kết quả dương tính, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để tiếp tục cách ly, điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế và lấy mẫu giải trình tự gene. Kết quả định danh dựa vào trình tự gene xác định bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ chủng Monkeypox virus thuộc clade IIb.

Sau 12 ngày điều trị, bệnh nhân hiện hết sốt, các bóng nước ở mặt, tay, chân… đã khô mài, tróc vảy và lên da non, các bóng nước ở họng cũng lành, hết đau. Bệnh nhân ăn uống tốt, lên cân, tinh thần lạc quan và tuân thủ tốt quy trình cách ly và xử lý vật dụng cá nhân tránh lây cho cộng đồng. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân khi về Việt Nam chưa xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thúy Hoa (khoa nội) và TS Lê Mạnh Hùng (phó giám đốc) - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM nhận định bệnh nhân đầu tiên có nguồn lây là từ nước ngoài - nơi bệnh nhân đi du lịch. Bệnh chưa lây ra cộng đồng khi bệnh nhân về Việt Nam, bệnh nhân phục hồi sức khỏe, PCR dịch tiết một số vị trí kiểm tra hiện đã âm tính.

Đa số các trường hợp bệnh khỏi sau 10-14 ngày với cơ địa có miễn dịch bình thường và hết lây lan sau 21 ngày. Để an toàn cho bản thân và cộng đồng, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ được ngành y tế khuyến cáo.

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Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam là nữ, 35 tuổi, ở TP HCM, có hành trình du lịch ở nước ngoài.

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