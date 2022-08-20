WHO: Chỉ trong 1 tuần qua, bệnh đậu mùa khỉ đã tăng 20%

Tin y tế 20/08/2022 08:56

Trên toàn thế giới đã có hơn 35,000 ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Vào ngày 17 (theo giờ địa phương), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã tăng 20% ​​so với tuần trước.

Trong cuộc họp báo diễn ra tại toà nhà Geneva, tổng Giám đốc của WHO, ông Tedros Ghebreyesus cho biết rằng: “Vào tuần trước, đã có 7.500 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mới đã được ghi nhận”, “Và bây giờ mức tăng đã đạt 20% ​​so với tuần trước, và tốc độ lây nhiễm đang ngày càng nhanh”

WHO: Chỉ trong 1 tuần qua, bệnh đậu mùa khỉ đã tăng 20% - Ảnh 1
Ảnh AP/Yonhap News: Tedros Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO )

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã có hơn 35.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở 92 quốc gia trên toàn thế giới. Vào tuần trước, đã có 7.500 trường hợp được ghi nhận và chủ yếu đến từ các nước châu Âu và châu Mỹ. Tính đến ngày hôm nay, đã có 12 người thiệt mạng.

WHO: Chỉ trong 1 tuần qua, bệnh đậu mùa khỉ đã tăng 20% - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

WHO nhấn mạnh sự cần thiết của việc phân bổ hiệu quả vắc xin phòng bệnh đậu mùa khỉ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này. Mục đích là để tránh lặp lại tiền lệ về việc cung cấp vắc xin không cân bằng trên khắp thế giới trong đại dịch COVID-19. Vắc xin ngừa đậu mùa khỉ được cho là có khả năng ức chế khoảng 85% virus đậu mùa khỉ.

WHO: Chỉ trong 1 tuần qua, bệnh đậu mùa khỉ đã tăng 20% - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tổng giám đốc Ghebreyesus cho biết: "Chúng tôi không chỉ đang liên hệ chặt chẽ với các nhà sản xuất vắc xin đậu mùa khỉ mà còn với các quốc gia có ý định chia sẻ số lượng vắc xin."

WHO: Chỉ trong 1 tuần qua, bệnh đậu mùa khỉ đã tăng 20% - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh đặc hữu ở khu vực châu Phi. Và từ tháng 5 năm nay, đã bắt đầu xuất hiện các ca bệnh bên ngoài khu vực châu Phi.

Bệnh đậu mùa khỉ có thể gây ra các triệu chứng như sốt, phát ban đặc trưng lan rộng và thường sưng hạch bạch huyết. Thời gian ủ bệnh có thể từ 5 đến 21 ngày. Giai đoạn sốt thường kéo dài từ 1 đến 3 ngày với các triệu chứng bao gồm sốt, nhức đầu dữ dội, nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau lưng, đau cơ (đau cơ) và suy nhược dữ dội (thiếu năng lượng) (tổn thương có đáy phẳng) đến sẩn (tổn thương đau cứng nổi lên) đến mụn nước (chứa đầy dịch trong) đến mụn mủ.

WHO: Chỉ trong 1 tuần qua, bệnh đậu mùa khỉ đã tăng 20% - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 6, số người bị nhiễm bệnh là khoảng 3.000 người và nhanh chóng lan rộng khắp các nước thế giới. WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng quốc tế (PHIC) đối với bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 23 tháng trước.

Vi rút gây bệnh đậu mùa khỉ tương tự như vi rút gây bệnh đậu mùa ở người trước đây, thuộc chi Orthopoxvirus. Bệnh do vi rút đậu mùa khỉ gây ra ở người xảy ra ở Châu Phi một cách không thường xuyên. Hầu hết các trường hợp dịch đậu mùa khỉ được báo cáo là ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

CDC Hoa Kỳ đã ra khuyến cáo cho người dân nên tránh tiếp xúc với những người xuất hiện phát ban hoặc trông giống với triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài ra, nên tránh quan hệ tình dục với nhiều bạn tình để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo ở mức thấp nhất.

Dựa trên phân tích từ giới chuyên môn, đậu mùa khỉ có ba con đường lây nhiễm chính sau đây:

Lây truyền từ vết thương từ động vật cắn đã bị mắc phải virus đậu mùa khỉ.

Những người ăn thịt động vật đã bị nhiễm virus đậu mùa khỉ.

Đối tượng tiếp xúc gần với người đã bị nhiễm đậu mùa khỉ.

Theo Naver

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