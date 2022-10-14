Ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần chưa có triệu chứng.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 13/10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết hiện bệnh nhân khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, các sang thương da đã lành hoàn toàn và phết các sang thương làm PCR đậu mùa khỉ vào ngày 13/10 đã âm tính. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân khi về Việt Nam hiện vẫn chưa có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện vào hôm nay ngày 14/10. BS Huỳnh Thị Thúy Hoa - trưởng khoa nội A Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM nhận định, bệnh nhân đầu tiên có nguồn lây là từ nước ngoài - nơi bệnh nhân đi du lịch, bệnh chưa lây ra cộng đồng khi bệnh nhân về Việt Nam, sau thời gian điều trị bệnh nhân sức khỏe hồi phục tốt và sinh hoạt bình thường sau khi xuất viện.

Đa số các trường hợp bệnh khỏi sau 10 - 14 ngày với cơ địa có miễn dịch bình thường và hết lây lan sau 21 ngày. Để an toàn cho bản thân và cộng đồng, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ được ngành y tế khuyến cáo. Nữ bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam mắc bệnh đậu mùa khỉ đã khỏi bệnh sau 3 tuần điều trị - Ảnh: báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, nữ bệnh nhân 35 tuổi khởi phát bệnh ngày 18/9 khi đang du lịch tại Dubai (từ tháng 7/2022 đến 22/9/2022 về Việt Nam) với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho, xuất hiện các nốt đỏ, ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt.

Ngày 23/9, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ và nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, được chuyển sang Bệnh viện Da liễu. Tại đây, bác sĩ khám, nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Viện Pasteur TP.HCM. Ngày 25/9, bệnh nhân có kết quả ban đầu dương tính với bệnh đậu mùa khỉ và được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để tiếp tục cách ly, điều trị và lấy mẫu giải trình tự gen tại Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường đại học Oxford (Anh) hợp tác với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Kết quả xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định nữ bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam nhiễm chủng vi rút Monkeypox thuộc Clade IIb. Theo Tổ chức y tế thế giới, vi rút Monkeypox được chia thành 2 Clade - I và II. Clade II chia thành IIa và IIb. Các vi rút của Clade IIb đang lưu hành và gây dịch ở nhiều quốc gia trên thế giới từ đầu năm 2022 đến nay.

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