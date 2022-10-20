NÓNG: Phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 2 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, kịp thời kiểm soát cách ly

Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết, nhờ hệ thống giám sát chủ động, ngành y tế đã phát hiện trường hợp mắc đậu mùa khỉ thứ 2, ngay sau khi nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng 20/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố vừa phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ hai. Đây cũng là ca đậu mùa khỉ thứ hai của cả nước cho đến lúc này, ca đầu tiên được báo cáo ngày 3/10. Trường hợp mắc đậu mùa khỉ thứ hai này là một phụ nữ 38 tuổi, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, đi du lịch tại Dubai trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến 18/10. Bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ từ ngày 11/10 với sốt kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ rải rác trên cơ thể.

Người này khởi phát sốt ngày 18/10, có nổi mụn nước nhưng khi về đến Việt Nam (nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) được kiểm dịch y tế rà soát phát hiện. Tiến hành khai thác thông tin dịch tễ, các nhân viên y tế nghi ngờ và sau đó chuyển người này về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM làm xét nghiệm Realtime PCR. Kết quả ban đầu cho thấy bệnh nhân dương tính với đậu mùa khỉ.

Sở Y tế TP cho biết thêm, người bệnh này và người bệnh mắc đậu mùa khỉ đầu tiên (nay đã khỏi bệnh) đã có thời gian ở cùng nhà và sinh hoạt chung. Và khi biết người bạn có các triệu chứng tương tự, người mắc đậu mùa khỉ đầu tiên đã kịp thời thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) biết để hỗ trợ cách ly, chẩn đoán và điều trị. Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra công tác giám sát bệnh đầu mùa khỉ ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất - Ảnh: VOV Theo thông tin từ VOV, sau khi nhận được thông tin về hành khách trên chuyến bay nhập cảnh từ Dubai có yếu tố dịch tễ và triệu chứng nghi mắc đậu mùa khỉ, lực lượng kiểm dịch viên y tế (thuộc HCDC) tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với đội y tế khẩn nguy sân bay, tiếp cận người bệnh ngay khi tàu bay vừa hạ cánh, đưa vào khu vực riêng để thực hiện khám sàng lọc và khai thác các yếu tố dịch tễ. Sau khi xác định đủ yếu tố nghi ngờ, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để cách ly, xét nghiệm và điều trị. Bệnh nhân có kết quả PCR dương tính vào ngày 19/10. Đồng thời, lực lượng chức năng thực hiện khử trùng tàu bay theo quy định. HCDC tiếp tục điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần để hướng dẫn và kịp thời xử lý, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Nữ bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam khỏi bệnh sau 3 tuần điều trị, dự kiến xuất viện vào hôm nay Ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần chưa có triệu chứng.

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