Theo thông tin từ Báo VOV, ổ dịch đầu tiên xuất hiện vào ngày 1/2 tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột. Bệnh nhân đầu tiên phát hiện mắc bệnh là Y.B.Ê, sinh năm 2017, ở Buôn Tơng Ju. Hiện, cháu đang học mầm non tại trường Mầm non Eakao, xã Eakao. Điều tra yếu tố dịch tễ, ngành y tế thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện có thêm 22 cháu học cùng trường mầm non Ea Kao cũng nhiễm bệnh thủy đậu.

Ổ dịch thứ hai xuất hiện tại huyện Lắk vào ngày 9/2, với bệnh nhân đầu tiên là H.R.Ê, sinh năm 1999, ở xã Nam Ka. Hiện, ổ dịch này đã phát hiện 6 trường hợp mắc bệnh.