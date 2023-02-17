Sản phụ nặng 155kg ‘vượt cạn’ thành công sau nỗ lực tiền sản giật nặng, tiểu đường kèm béo phì: Bé nặng 2,6kg

Tin y tế 17/02/2023 10:53

Trước khi vào viện, sản phụ gặp tình trạng tiểu đường thai kỳ, cân nặng vượt mức cùng hội chứng tiền sản giật nặng nguy hiểm.

Theo thông tin từ Zing, cá bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phẫu thuật cấp cứu, lấy thai thành công cho sản phụ V.T.U. (25 tuổi, Hà Nội). Chị U. bị tiền sản giật nặng, béo phì và tiểu đường thai kỳ.

Trước khi mang thai, chị U. nặng 132 kg, cân nặng hiện tại là 155 kg. Mang thai với thể trạng này cộng thêm chứng tiền sản giật khiến thai phụ rơi vào tình trạng nặng, tiên lượng xấu.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé. Ca mổ diễn ra khó khăn do thai phụ có lớp mỡ dày, gây khó khăn trong quá trình gây tê và phẫu thuật.

Bên cạnh đó, thai phụ có nguy cơ suy hô hấp trong quá trình gây tê nên được các bác sĩ theo dõi rất sát sao. May mắn, bé gái nặng 2,6 kg chào đời khỏe mạnh, hồng hào trong niềm vui của gia đình và ê-kíp phẫu thuật.

Sản phụ nặng 155kg ‘vượt cạn’ thành công sau nỗ lực tiền sản giật nặng, tiểu đường kèm béo phì: Bé nặng 2,6kg - Ảnh 1

Khoảnh khắc bé gái nặng 2,6 kg chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Báo Công lý

Tuy nhiên, sau mổ, sản phụ cần được theo dõi sát nguy cơ sản giật. Ngoài ra, do bị tiểu đường thai kỳ, béo phì và có lớp mỡ thành bụng dày, chị U. cũng dễ gặp tình trạng nhiễm trùng sau mổ. Hiện tại, cả mẹ và em bé được chăm sóc, theo dõi và điều trị tại khoa Dịch vụ D4.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, tiểu đường thai kỳ là một trong những căn bệnh nguy hiểm với mẹ bầu và thai nhi. Theo Ths. BSCKII. Trương Minh Phương - Phó trưởng khoa Sản bệnh A4, BV Phụ sản Hà Nội, đái tháo đường thai kỳ là bệnh lý toàn thân vì vậy nó ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan trong cơ thể của thai phụ như: tim, gan, thận, hệ cơ xương khớp…

Đối với thai nhi, nếu người mẹ bị rối loạn dung nạp đường huyết sẽ gây ra rất nhiều biến chứng của thai như: nếu như đường huyết cao dẫn đến phát triển thai to, đa ối hoặc thấp quá thì thai nhi chậm phát triển trong buồng tử cung. Đối với những trường hợp đái tháo đường kiểm soát không tốt, thai nhi khi sinh ra hoàn toàn có thể bị những bệnh lý mà những em bé ở thai phụ bình thường không gặp phải như: bị tụt đường huyết, hạ canxi máu, tình trạng rối loạn chuyển hóa hết sức nặng nề…

Sản phụ nặng 155kg ‘vượt cạn’ thành công sau nỗ lực tiền sản giật nặng, tiểu đường kèm béo phì: Bé nặng 2,6kg - Ảnh 2
Thai nhi 'vượt cạn' thành công. Ảnh: Zing

Có 2 giai đoạn thai kỳ chịu ảnh hưởng của tình trạng đái tháo đường.

Giai đoạn 3 tháng đầu:

Tác động lên quá trình phát triển của phôi, thai gây nên sảy thai tự nhiên, thai lưu, và dị tât bẩm sinh (tỷ lệ 8-13%, cao gấp 2-4 lần so với nhóm không bị tiểu đường).

Các dị tật thường gặp là tổn thương hệ thần kinh, tim, các mạch máu lớn, hệ xương, thận, tiết niệu.

Giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ:

Hậu quả đầu tiên là gây thai lưu do không chịu được mức đường huyết tăng cao, dẫn đến em bé tử vong trong bụng mẹ. Thai lưu trong vòng 3-6 tuần cuối của thai kỳ.

Tăng tỷ lệ suy hô hấp, bệnh màng trong, xẹp phổi do ngăn cản quá trình hoàn thiện của phổi thai nhi

Tăng trưởng quá mức và thai to, dẫn đến sang chấn thai do đẻ khó

Đa ối cấp, mạn tính dẫn đến nguy cơ đẻ non

Thai chậm phát triển trong tử cung

Thiểu ối - tình trạng nước ối ít hơn bình thường theo tuổi thai

Chính vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, các mẹ bầu cần phải đi khám sớm, đi khám đúng theo các chỉ định của các bác sĩ chuyên gia để kiểm soát và phát hiện sớm nếu có từ đó có những hướng dẫn kịp thời từ chuyên gia.

Tin COVID-19: Việt Nam không ghi nhận ca tử vong nhưng Trung Quốc lên đến hơn 20.000 ca trong 28 ngày

Tin COVID-19: Việt Nam không ghi nhận ca tử vong nhưng Trung Quốc lên đến hơn 20.000 ca trong 28 ngày

Tình hình COVID-19 ở nước ta ghi nhận 47 ngày liên tiếp không có số ca tử vong, riêng Trung Quốc vẫn lên đến hơn 20.000 ca trong 28 ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   tiểu đường thai kỳ sản phụ nặng 155 kg sinh con

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 15 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản