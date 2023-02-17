Sản phụ nặng 155kg ‘vượt cạn’ thành công sau nỗ lực tiền sản giật nặng, tiểu đường kèm béo phì: Bé nặng 2,6kg

Trước khi mang thai, chị U. nặng 132 kg, cân nặng hiện tại là 155 kg. Mang thai với thể trạng này cộng thêm chứng tiền sản giật khiến thai phụ rơi vào tình trạng nặng, tiên lượng xấu.

Theo thông tin từ Zing, cá bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phẫu thuật cấp cứu, lấy thai thành công cho sản phụ V.T.U. (25 tuổi, Hà Nội). Chị U. bị tiền sản giật nặng, béo phì và tiểu đường thai kỳ .

Bên cạnh đó, thai phụ có nguy cơ suy hô hấp trong quá trình gây tê nên được các bác sĩ theo dõi rất sát sao. May mắn, bé gái nặng 2,6 kg chào đời khỏe mạnh, hồng hào trong niềm vui của gia đình và ê-kíp phẫu thuật.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé. Ca mổ diễn ra khó khăn do thai phụ có lớp mỡ dày, gây khó khăn trong quá trình gây tê và phẫu thuật.

Khoảnh khắc bé gái nặng 2,6 kg chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Báo Công lý

Tuy nhiên, sau mổ, sản phụ cần được theo dõi sát nguy cơ sản giật. Ngoài ra, do bị tiểu đường thai kỳ, béo phì và có lớp mỡ thành bụng dày, chị U. cũng dễ gặp tình trạng nhiễm trùng sau mổ. Hiện tại, cả mẹ và em bé được chăm sóc, theo dõi và điều trị tại khoa Dịch vụ D4.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, tiểu đường thai kỳ là một trong những căn bệnh nguy hiểm với mẹ bầu và thai nhi. Theo Ths. BSCKII. Trương Minh Phương - Phó trưởng khoa Sản bệnh A4, BV Phụ sản Hà Nội, đái tháo đường thai kỳ là bệnh lý toàn thân vì vậy nó ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan trong cơ thể của thai phụ như: tim, gan, thận, hệ cơ xương khớp…

Đối với thai nhi, nếu người mẹ bị rối loạn dung nạp đường huyết sẽ gây ra rất nhiều biến chứng của thai như: nếu như đường huyết cao dẫn đến phát triển thai to, đa ối hoặc thấp quá thì thai nhi chậm phát triển trong buồng tử cung. Đối với những trường hợp đái tháo đường kiểm soát không tốt, thai nhi khi sinh ra hoàn toàn có thể bị những bệnh lý mà những em bé ở thai phụ bình thường không gặp phải như: bị tụt đường huyết, hạ canxi máu, tình trạng rối loạn chuyển hóa hết sức nặng nề…

Thai nhi 'vượt cạn' thành công. Ảnh: Zing

Có 2 giai đoạn thai kỳ chịu ảnh hưởng của tình trạng đái tháo đường.

Giai đoạn 3 tháng đầu:

Tác động lên quá trình phát triển của phôi, thai gây nên sảy thai tự nhiên, thai lưu, và dị tât bẩm sinh (tỷ lệ 8-13%, cao gấp 2-4 lần so với nhóm không bị tiểu đường).

Các dị tật thường gặp là tổn thương hệ thần kinh, tim, các mạch máu lớn, hệ xương, thận, tiết niệu.

Giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ:

Hậu quả đầu tiên là gây thai lưu do không chịu được mức đường huyết tăng cao, dẫn đến em bé tử vong trong bụng mẹ. Thai lưu trong vòng 3-6 tuần cuối của thai kỳ.

Tăng tỷ lệ suy hô hấp, bệnh màng trong, xẹp phổi do ngăn cản quá trình hoàn thiện của phổi thai nhi

Tăng trưởng quá mức và thai to, dẫn đến sang chấn thai do đẻ khó

Đa ối cấp, mạn tính dẫn đến nguy cơ đẻ non

Thai chậm phát triển trong tử cung

Thiểu ối - tình trạng nước ối ít hơn bình thường theo tuổi thai

Chính vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, các mẹ bầu cần phải đi khám sớm, đi khám đúng theo các chỉ định của các bác sĩ chuyên gia để kiểm soát và phát hiện sớm nếu có từ đó có những hướng dẫn kịp thời từ chuyên gia.