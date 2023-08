Đến nay đã 47 ngày Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Đến nay Việt Nam đã tiêm 266.205.206 liều vaccine COVID-19 các loại cho các đối tượng từ 5 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số địa phương tiêm thấp, tiêm chậm hơn mức bình quân chung của cả nước. Do đó các địa phương này cần tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học.

Cũng theo Báo Người Lao Động, trong chu kỳ 28 ngày gần nhất số ca COVID-19 toàn cầu được ghi nhận là hơn 6,718 triệu ca, một mức sụt giảm mạnh tới 92% so với chu kỳ trước đó - là giai đoạn một làn sóng mạnh tấn công Trung Quốc và một số nước châu Á khác.

Bản đồ thể hiện sự thay đổi về tỉ lệ ca mắc so với 28 ngày trước, trong đó khu vực châu Á - châu Úc - châu Mỹ thể hiện sự sụt giảm rõ rệt (xanh dương và xanh lục), trong khi nhiều khu vực của châu Âu và châu Phi có sự gia tăng (màu đỏ, cam). Ảnh: Người Lao Động

Tuy vậy, điều gây lo lắng nhất vẫn là số tử vong còn cao - 64.429 ca, với gần 1/3 là từ Trung Quốc - trong 28 ngày qua, dù đã giảm so với tháng trước tận 47%.

Nếu xét theo tuần thì số ca nói trên tập trung vào những tuần đầu của chu kỳ và đã giảm dần trong những ngày gần đây. Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại cuộc họp báo tối 15-2, số tử vong của tuần gần nhất là hơn 10.000. Ông nhận định con số này vẫn là quá nhiều đối với một căn bệnh đã có đầy đủ công cụ để đối phó bao gồm vắc-xin, thuốc điều trị.Tuy "hạ nhiệt" nhưng Trung Quốc, Nhật Bản và Úc vẫn khiến khu vực dịch tễ Tây Thái Bình Dương mà các nước này được WHO xếp vào đứng đầu bảng về số ca mắc mới với hơn 3,6 triệu ca, chiếm 54% số ca toàn cầu.

Theo bản đồ thể hiện sự thay đổi về tỉ lệ ca mắc và ca tử vong trên dân số, phần lớn châu Á - bao gồm Việt Nam - được tô màu xanh dương, thể hiện tỉ lệ giảm trên 50% so với 28 ngày trước.

Ba nước ghi nhận nhiều ca nhất khu vực này là Nhật Bản (hơn 1,62 triệu ca, giảm 61%), Trung Quốc (hơn 1,27 triệu ca, giảm 98%) và Hàn Quốc (hơn 543.000 ca, giảm 66%). Số ca tử vong nhiều nhất ở Trung Quốc (20.979 ca, giảm 68%), Nhật Bản(8.294 ca, giảm 7%) và Úc (1.511 ca, tăng 104%.