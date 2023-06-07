Nóng: Trung Quốc phát hiện các ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Tin y tế 07/06/2023 10:54

Ngày 6/6, có 2 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) gần đây đã được xác nhận tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Cơ quan y tế địa phương hiện đang điều tra dịch tễ truy tìm nguồn gốc.

Theo Tờ Yonhap News, Nhật báo Bắc Kinh đưa tin vào ngày 6/6 rằng hai trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) gần đây đã được xác nhận tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.                  

Theo tờ báo, một cơ sở y tế ở trung tâm thành phố Bắc Kinh gần đây đã báo cáo hai trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ cho cơ quan y tế. Một trong số hai trường hợp mắc đậu mùa khỉ là ca bệnh nhập cảnh, trường hợp còn lại có liên quan đến ca bệnh trên và cả hai đều bị nhiễm bệnh do tiếp xúc gần, Nhật báo Bắc Kinh cho biết.   

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Các hạt vi rút mpox (trước đây gọi là bệnh đậu mùa khỉ) dưới kính hiển vi - Ảnh: AP

Sau khi xác nhận vụ việc, cơ quan y tế thành phố Bắc Kinh đã nhanh chóng tiến hành điều tra dịch tễ và xử lý. Hai người nhiễm bệnh hiện đang được điều trị cách ly tại bệnh viện chỉ định và đang trong tình trạng ổn định, Nhật báo Bắc Kinh đưa tin.  

Bệnh truyền nhiễm này vốn lưu hành ở Trung và Tây Phi, nhưng kể từ tháng 5/2022, nó đã lan rộng ra hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tại Trung Quốc đại lục, trường hợp nhiễm Mpox đầu tiên được xác nhận tại Trùng Khánh vào tháng 9/2022.

Nếu mắc phải bệnh này, người bệnh thường có triệu chứng nổi mẩn đỏ phồng rộp, thường kèm theo sốt cấp tính, đau đầu, đau cơ.

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Một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại một quốc gia ở Trung Châu Phi. Ảnh: WHO

Do thực tế phần lớn các trường hợp lây nhiễm là qua trung gian quan hệ tình dục giữa những người đồng giới nam, không chỉ nguy cơ mắc bệnh mà còn cả sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội đối với những người bị nhiễm bệnh. Để tránh gây kỳ thị cho người bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định đổi tên đậu mùa khỉ thành "mpox" vào tháng 11/2022 và khuyến nghị từ nay trở đi nên gọi bệnh này là "mpox".     

Trước đó, WHO đã dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) đối với bệnh Mpox ngày 11/5/2023, nhưng nhắc nhở nỗ lực kiểm dịch ở mỗi quốc gia bởi virus đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục đặt ra thách thức lớn về sức khỏe cộng đồng đối với con người.    

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về dịch đậu mùa khỉ sau 10 tháng

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về dịch đậu mùa khỉ sau 10 tháng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu (PHEIC) về mpox (trước đây gọi là bệnh đậu mùa khỉ) vào ngày 11/5 (giờ địa phương).

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