Đậu mùa khỉ vốn là bệnh lưu hành tại khu vực châu Phi, song trong năm 2022, số ca mắc tại khu vực châu Âu tăng đột biến, khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ vào tháng 7 cùng năm.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, KDCA đang tiến hành điều tra dịch tễ để xác định nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân này. Cơ quan này đã triệu tập cuộc họp đánh giá nguy cơ dịch bệnh vào chiều 12/4 sau khi ghi nhận 4 trường hợp nghi mắc bệnh do lây nhiễm trong cộng đồng gần đây, đồng thời nâng cảnh báo từ mức “quan tâm” lên “chú ý” đối với dịch bệnh này. Bệnh nhân đậu mùa khỉ thứ 9 ở Hàn Quốc sống tại tỉnh Gyeonggi đã tìm đến cơ sở y tế tại nơi cư trú vào ngày 12/4 vừa qua sau khi có các triệu chứng phát ban trên da. Do nghi ngờ bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ nên cơ sở y tế này đã báo cáo lên trung tâm y tế khu vực. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này dương tính với virus đậu mùa khỉ. KDCA hiện đang xem xét sử dụng thuốc Tecovirimat để chữa trị cho bệnh nhân đậu mùa khỉ.

Do bệnh nhân số 9 trên không có lịch sử ra nước ngoài trong vòng 3 tuần trước khi có triệu chứng đầu tiên nên được xác định là lây nhiễm do tiếp xúc gần ở trong nước và là ca mắc trong cộng đồng. Bệnh nhân hiện đã được nhập viện cách ly và điều trị. Trong các ngày 10 và 11/4 vừa qua, khu vực thủ đô Seoul cũng ghi nhận có thêm 2 trường hợp mắc đậu mùa khỉ lây nhiễm trong cộng đồng. Các ban đỏ nổi trên tay một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh: Báo Tin Tức Đậu mùa khỉ có thể lây nhiễm thông qua tiếp xúc gần, như sờ hay chạm vào dịch tiết từ người mang bệnh. Do nhiều trường hợp lây nhiễm giữa những người đồng tính nên nhiều người né tránh việc trình báo lên cơ quan y tế dù có triệu chứng nghi ngờ để tránh dư luận tiêu cực. Đậu mùa khỉ vốn là bệnh lưu hành tại khu vực châu Phi, song trong năm 2022, số ca mắc tại khu vực châu Âu tăng đột biến, khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ vào tháng 7 cùng năm. Tại Hàn Quốc, sau khi ghi nhận ca mắc đầu tiên vào tháng 6/2022, KDCA đã nâng cảnh báo về bệnh này lên mức “chú ý”, nhưng sau đó tình hình ổn định nên đã hạ xuống mức “quan tâm”.

Phát biểu với các phóng viên Báo Tin Tức ngày 13/4, Giám đốc KDCA Jee Young-mee giải thích thêm rằng cơ quan này nâng mức cảnh báo sau khi nhận thấy cần phải đưa ra biện pháp sớm ngăn chặn lây lan bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng. Bệnh đậu mùa khỉ có tỷ lệ tử vong thấp dưới 1%, phần lớn bệnh nhân có thể tự khỏi trong vòng 2-4 tuần sau khi mắc mà không cần điều trị đặc biệt nên nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng không cao. Theo thông tin từ VOV, trước đó, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) hôm 24/3 cũng xác nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này, nâng tổng số ca mắc căn bệnh lên 18 kể từ thời điểm ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào tháng 7/2022. Một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh: Báo Chính Phủ 3 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ mới nhập viện đều là nam giới ở độ tuổi từ 21 đến 40, và trong số này có 1 người nước ngoài. Cả 3 bệnh nhân đều có triệu chứng bệnh nhẹ và hiện đang hồi phục tại Viện các bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura. Những bệnh nhân này sẽ được xuất viện sau 3 tuần khi họ đã khỏi bệnh và không còn nguy cơ làm lây lan virus. Kết quả truy vết y tế cho thấy 3 trường hợp mới ghi nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được đưa tới bệnh viện kịp thời trước khi phát tán virus. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ căn bệnh này, đồng thời cho biết Thái Lan trung bình ghi nhận từ 1-3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mỗi tháng. Vào cuối tháng 5/2022, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã nâng mức cảnh báo đối với bệnh đậu mùa khỉ, coi đây là loại bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng cần giám sát chặt chẽ. Virus bệnh đậu mùa khỉ sẽ lây lan qua tiếp xúc với các vết phồng rộp và quan hệ tình dục với người bị nhiễm bệnh. Hầu hết các bệnh nhân đậu mùa khỉ đều bình phục sau vài tuần mà không cần điều trị y tế. Tuy nhiên, một số đối tượng, đặc biệt là trẻ em bị suy giảm miễn dịch, có thể gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng phổi, não, mạch máu hoặc giác mạc.

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