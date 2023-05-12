WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về dịch đậu mùa khỉ sau 10 tháng

Sức khỏe 12/05/2023 02:28

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu (PHEIC) về mpox (trước đây gọi là bệnh đậu mùa khỉ) vào ngày 11/5 (giờ địa phương).

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tổ chức một cuộc họp giao ban vào ngày11/5 (giờ địa phương) và nói rằng ông đã chấp nhận lời khuyên của ủy ban chuyên gia rằng mpox (trước đây gọi là bệnh đậu mùa khỉ) không còn cấu thành một yêu cầu đối với PHEIC

Theo đó, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế về mpox được ban hành vào tháng 7 năm ngoái, đã được dỡ bỏ sau 10 tháng.

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về dịch đậu mùa khỉ sau 10 tháng - Ảnh 1
Các hạt vi rút mpox (trước đây gọi là bệnh đậu mùa khỉ) dưới kính hiển vi - Ảnh: AP

Bệnh truyền nhiễm này vốn lưu hành ở Trung và Tây Phi, đã lan sang các nước trên thế giới kể từ tháng 5 năm ngoái. Nếu mắc phải bệnh này, người bệnh thường có triệu chứng nổi mẩn đỏ phồng rộp, thường kèm theo sốt cấp tính, đau đầu, đau cơ.

Do thực tế phần lớn các trường hợp lây nhiễm là qua trung gian quan hệ tình dục giữa những người đồng giới nam, không chỉ nguy cơ mắc bệnh mà còn cả sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội đối với những người bị nhiễm bệnh. Để tránh gây kỳ thị cho người bệnh, WHO đã quyết định đổi tên đậu mùa khỉ thành "mpox" vào tháng 11/2022 và khuyến nghị từ nay trở đi nên gọi bệnh này là "mpox". 

Lý do WHO tuyên bố mpox không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào ngày này là do số lượng người nhiễm bệnh giảm đáng kể và khả năng kiểm soát ổ dịch của các quốc gia trên thế giới được tăng cường.

Ông Tedros cho biết: “Số lượng các đợt bùng phát bệnh mpox trong 3 tháng qua đã giảm gần 90% so với 3 tháng trước đó".

Theo WHO, số trường hợp được xác nhận mpox trên toàn thế giới vẫn ở mức khoảng 3.000 cho đến tháng 6 năm ngoái, trước khi tăng mạnh từ tháng 7. Vào cuối tháng 8 năm ngoái, số ca mắc tích lũy đã tăng vọt lên 41.000 và lên 73.000 vào giữa tháng 10.

Kể từ đó, sự lây lan đã dần chậm lại do các nỗ lực kiểm dịch ở mỗi quốc gia, bao gồm cả việc cung cấp vắc-xin và các hoạt động nâng cao nhận thức cho bệnh nhân, và số liệu thống kê mới nhất cho thấy chỉ có 87.000 trường hợp được xác nhận. Số người chết tích lũy được xác định là 140 trường hợp.

Ông Tedros nói: "Giống với COVID-19, việc dỡ bỏ PHEIC đối với mpox không có nghĩa là công việc đã kết thúc. Dịch bệnh vẫn quan trọng".

Ông nói thêm: “Đó là một ý tưởng hay khi tích hợp phòng ngừa và điều trị mpox vào các chương trình chăm sóc sức khỏe hiện có để chúng ta có thể phản ứng nhanh chóng trong trường hợp bùng phát”.

Khi WHO dỡ bỏ PHEIC cho COVID-19 vào ngày 5/5 sau 3 năm 4 tháng và đưa ra quyết định tương tự đối với mpox vào ngày 11/5. 

 

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại Quốc tế (PHEIC) về COVID-19 vào ngày 5/5 (giờ địa phương).

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Từ khóa:   mpox PHEIC đậu mùa khỉ

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