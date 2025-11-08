Hy hữu: Bé gái chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ

Trước đó, sản phụ đi siêu âm tại một phòng khám tư và được chẩn đoán thai nhi có ba vòng dây rốn quấn cổ. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra lại, các bác sĩ phát hiện số vòng dây quấn lên đến 6 vòng. Tình trạng này có thể làm giảm nghiêm trọng lưu lượng máu nuôi thai, dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc mất tim thai đột ngột. Thêm vào đó, người mẹ mang thai trong tình trạng huyết áp cao và tiền sản giật, càng làm tăng thêm nguy cơ cho cả hai mẹ con.

Theo thông tin từ VnExpress, Bệnh viện thông tin ngày 7/11, bé gái nặng 3,2 kg chào đời khỏe mạnh, sức khỏe người mẹ cũng ổn định. Bác sĩ Nguyễn Thu Thủy, Khoa Sản tự nguyện, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết đây là trường hợp hiếm gặp với rủi ro rất cao. Ngay khi em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, êkíp đã phải tỉ mỉ gỡ từng vòng dây rốn.

Theo các chuyên gia, dây rốn là sợi dây kết nối sự sống giữa mẹ và con, dài trung bình 50-60 cm. Hiện tượng dây rốn quấn cổ xảy ra do thai nhi vận động quá nhiều trong bụng mẹ, đặc biệt trong những tháng đầu. Các yếu tố khác như dây rốn dài bất thường, đa ối hoặc đa thai cũng làm gia tăng nguy cơ này.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, ThS.BS Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết tại Việt Nam, trường hợp thai nhi bị dây rốn quấn cổ từ 3 vòng trở lên được xem là khá hiếm gặp.

Việc dây rốn quấn nhiều vòng quanh cổ có thể làm giảm lưu lượng máu qua thai nhi, dẫn đến suy dinh dưỡng nặng, thậm chí mất tim thai bất kỳ lúc nào. Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần đi khám thai định kỳ hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ. Mẹ bầu nên đi khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường.

Trong quá trình chuyển dạ, nếu thai nhi bị dây rốn quấn cổ sẽ được bác sĩ tư vấn cũng như theo dõi cuộc sinh nhằm phát hiện sớm những bất thường để xử lý phù hợp.