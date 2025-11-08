Hy hữu: Bé gái chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ

Sức khỏe 08/11/2025 13:39

Chị N.T.T. (30 tuổi, Hà Nội) vừa hạ sinh con gái an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng huyết áp cao, tiền sản giật.

Theo thông tin từ VnExpress, Bệnh viện thông tin ngày 7/11, bé gái nặng 3,2 kg chào đời khỏe mạnh, sức khỏe người mẹ cũng ổn định. Bác sĩ Nguyễn Thu Thủy, Khoa Sản tự nguyện, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết đây là trường hợp hiếm gặp với rủi ro rất cao. Ngay khi em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, êkíp đã phải tỉ mỉ gỡ từng vòng dây rốn.

Trước đó, sản phụ đi siêu âm tại một phòng khám tư và được chẩn đoán thai nhi có ba vòng dây rốn quấn cổ. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra lại, các bác sĩ phát hiện số vòng dây quấn lên đến 6 vòng. Tình trạng này có thể làm giảm nghiêm trọng lưu lượng máu nuôi thai, dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc mất tim thai đột ngột. Thêm vào đó, người mẹ mang thai trong tình trạng huyết áp cao và tiền sản giật, càng làm tăng thêm nguy cơ cho cả hai mẹ con.

Theo các chuyên gia, dây rốn là sợi dây kết nối sự sống giữa mẹ và con, dài trung bình 50-60 cm. Hiện tượng dây rốn quấn cổ xảy ra do thai nhi vận động quá nhiều trong bụng mẹ, đặc biệt trong những tháng đầu. Các yếu tố khác như dây rốn dài bất thường, đa ối hoặc đa thai cũng làm gia tăng nguy cơ này.

Hy hữu: Bé gái chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ - Ảnh 1

Em bé chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, ThS.BS Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết tại Việt Nam, trường hợp thai nhi bị dây rốn quấn cổ từ 3 vòng trở lên được xem là khá hiếm gặp.

Dây rốn đóng vai trò là cầu nối giữa mẹ và thai nhi, với chiều dài trung bình 50-60 cm. Việc dây rốn quấn cổ thường được cho là do thai nhi cử động nhiều trong những tháng đầu của thai kỳ. Ngoài ra, một số yếu tố khác như dây rốn dài bất thường, tình trạng đa ối hoặc mang đa thai cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng này.

Việc dây rốn quấn nhiều vòng quanh cổ có thể làm giảm lưu lượng máu qua thai nhi, dẫn đến suy dinh dưỡng nặng, thậm chí mất tim thai bất kỳ lúc nào. Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần đi khám thai định kỳ hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ. Mẹ bầu nên đi khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường.

Trong quá trình chuyển dạ, nếu thai nhi bị dây rốn quấn cổ sẽ được bác sĩ tư vấn cũng như theo dõi cuộc sinh nhằm phát hiện sớm những bất thường để xử lý phù hợp.

Tiêm xóa nhăn trán và làm thon cằm, cô gái trẻ liệt tứ chi

Tiêm xóa nhăn trán và làm thon cằm, cô gái trẻ liệt tứ chi

Tiêm botulinum (botox) để xóa nếp nhăn, thon gọn cằm có thể dẫn đến ngộ độc nặng, gây liệt cơ toàn thân, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu thực hiện sai cách.

Xem thêm
Từ khóa:   vòng dây rốn quấn cổ tin moi tiền sản giật

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ đắc lực trong 15 ngày cuối tháng 11, làm ăn thuận lợi trăm bề, tiền đồ xán lạn, chuẩn bị mua két sắt để tiền

TOP 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ đắc lực trong 15 ngày cuối tháng 11, làm ăn thuận lợi trăm bề, tiền đồ xán lạn, chuẩn bị mua két sắt để tiền

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Đời sống 22 phút trước
Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Sao quốc tế 39 phút trước
Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Thế giới 1 giờ 22 phút trước
Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Hậu trường 1 giờ 39 phút trước
Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao tài lộc, Quý Nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', Tài Lộc 'chảy ào ào' về túi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao tài lộc, Quý Nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', Tài Lộc 'chảy ào ào' về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêm xóa nhăn trán và làm thon cằm, cô gái trẻ liệt tứ chi

Tiêm xóa nhăn trán và làm thon cằm, cô gái trẻ liệt tứ chi

Giành lại sự sống cho sản phụ Hàn Quốc bị xuất huyết não nặng ở Phú Quốc

Giành lại sự sống cho sản phụ Hàn Quốc bị xuất huyết não nặng ở Phú Quốc

Bác sĩ thẩm mỹ David Bùi chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân ở tuổi 40+

Bác sĩ thẩm mỹ David Bùi chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân ở tuổi 40+

Xe bánh bao đổ, bé trai bị nước sôi đổ vào người bỏng 50% cơ thể

Xe bánh bao đổ, bé trai bị nước sôi đổ vào người bỏng 50% cơ thể

Gen Z và hành trình “giải nhiệt” tâm hồn: Khi chill là cách giảm căng thẳng, yêu lại cuộc sống

Gen Z và hành trình “giải nhiệt” tâm hồn: Khi chill là cách giảm căng thẳng, yêu lại cuộc sống

Mỗi ngày hít 240 đến 320 quả bóng cười, hai vợ chồng trẻ bị liệt và tổn thương tủy sống

Mỗi ngày hít 240 đến 320 quả bóng cười, hai vợ chồng trẻ bị liệt và tổn thương tủy sống