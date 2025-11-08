Tiêm botulinum (botox) để xóa nếp nhăn, thon gọn cằm có thể dẫn đến ngộ độc nặng, gây liệt cơ toàn thân, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu thực hiện sai cách.

Theo thông tin từ báo Dân trí, TS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết chỉ trong tháng 7 và 8, Trung tâm chống độc đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc botulinum nặng sau khi tiêm các chế phẩm không rõ nguồn gốc tại nhà. Điển hình là trường hợp cô gái 34 tuổi được tiêm botulinum qua quảng cáo trên mạng xã hội để "làm thon cằm và xóa nhăn trán". Sau hai ngày, chị bắt đầu thấy nuốt khó, yếu tay chân, rồi nhanh chóng liệt mềm tứ chi, không thể tự ngồi dậy.

Kết quả điện cơ xác định tổn thương thần kinh, cơ đặc trưng do ngộ độc botulinum. Bệnh nhân phải thở máy suốt hơn hai tháng, điều trị tích cực mới hồi phục khả năng vận động. Một trường hợp khác, bệnh nhân nữ 38 tuổi ở Hưng Yên, tự tiêm nhiều loại botulinum mua qua mạng, sau tiêm xuất hiện khó nói, nhìn đôi, yếu cơ, sụp mi, nuốt khó. Khi nhập viện, bệnh nhân liệt tứ chi, nguy cơ suy hô hấp. Rất may được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh nhân phục hồi sau gần 10 ngày.



Các bác sĩ thảo luận về tình trạng ngộ độc botox của bệnh nhân - Ảnh: VnExpress Theo thông tin từ VnExpress, bác sĩ Nguyên cho biết, Botulinum là một trong những độc tố mạnh nhất, chỉ 0,09 microgram tiêm tĩnh mạch có thể gây tử vong cho người 70 kg", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, đưa ra tại hội nghị khoa học ngày 1/11, khi báo cáo về các ca ngộ độc botox trong thẩm mỹ. Có 7 loại botulinum (A, B, C, D, E, F và G), tuy nhiên chỉ hai loại A và B được ứng dụng trong y học. Chất này được dùng với liều cực nhỏ, đúng chỉ định, để điều trị co cứng cơ, đau đầu mạn tính hoặc trong thẩm mỹ xóa nhăn. Botulinum trong thẩm mỹ thường được dùng thuộc nhóm A - loại có độc lực thấp nhất chỉ gây yếu cơ nơi tiêm và đảm bảo an toàn trong làm đẹp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một phương pháp điều trị hiệu quả và một thảm họa y khoa phụ thuộc vào 3 yếu tố là người thực hiện, cơ sở và nguồn gốc thuốc. Nguy cơ quá liều hoặc tiêm sai kỹ thuật rất cao nếu thực hiện bởi người không có chuyên môn. Độc tố có thể khuếch tán sang các cơ lân cận hoặc di chuyển ngược dòng thần kinh, gây liệt cơ lan tỏa, suy hô hấp và ngừng tim nếu không được xử trí kịp thời.

Giành lại sự sống cho sản phụ Hàn Quốc bị xuất huyết não nặng ở Phú Quốc Ca cấp cứu đặc biệt được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc đã giúp bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con thai phụ người Hàn Quốc, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong năng lực y tế chuyên sâu của tuyến đảo xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiem-xoa-nhan-tran-va-lam-thon-cam-co-gai-tre-liet-tu-chi-746016.html