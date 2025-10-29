Bóng cười, còn gọi khí cười, là những quả bóng chứa khí N2O tạo cảm giác hưng phấn khi hít. Loại bóng này được giới trẻ xem như trò chơi, phổ biến ở quán bar hoặc trong các nhóm vui chơi giải trí.

Theo thông tin từ VnExpress, tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông 36 tuổi, ngồi lặng lẽ trên giường bệnh. Giường bên cạnh, vợ anh 32 tuổi, đang được nhân viên y tế hỗ trợ tập vận động. Cả hai đang phải chống chọi với di chứng liệt, tê bì chân tay và rối loạn cảm giác sau thời gian dài hít bóng cười.

Từ vài quả bóng "cho vui", họ dần nghiện cảm giác hưng phấn mà khí N2O mang lại. "Mỗi lần hít vào cảm giác như mình đang ở nơi khác - trên cung trăng, dưới biển, mỗi người một kiểu ảo giác", người chồng miêu tả, thêm rằng "càng chơi càng bị cuốn, có lần chỉ trong hai ngày tôi tiêu gần 20 triệu đồng để mua bóng".

Lần đầu tiên hai vợ chồng này thử hít bóng cười là cuối năm ngoái khi họ chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. "Lúc đấy mình tò mò khi thấy bạn bè chơi bóng cười, nghĩ là vui vẻ, vô hại thôi, ai ngờ chỉ một lần thử sau đó tôi bị cuốn vào lúc nào không hay", người chồng kể.

Người vợ tiếp lời: "Bọn em chơi với nhau thôi, trong phòng riêng không ai biết, cứ mệt mỏi căng thẳng là hít bóng cười để cảm thấy vui hơn". Vợ chồng có con cái, song được người giúp việc chăm sóc nên người thân không biết họ nghiện bóng cười. Tần suất sử dụng ngày một tăng, có giai đoạn hai vợ chồng hít liên tục, mỗi ngày dùng 6-8 bình, mỗi bình khoảng 40 quả bóng. Sau gần 10 tháng sử dụng, cơ thể cả hai bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu.

Ban đầu hai vợ chồng cảm giác tay tê rần rần "như kiến bò trong người", tưởng thiếu ngủ. Vài ngày sau, cảm giác tê lan xuống chân, đứng dậy là ngã, đi khám không ra bệnh. Đến lúc không thể nhấc nổi chân, họ vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ kết luận cả hai tổn thương tủy sống cổ do ngộ độc khí N2O, ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động và cảm giác.

"Chúng tôi từng có công việc ổn định, cuộc sống đủ đầy, giờ mọi thứ đảo lộn. Cảm giác tê vẫn chưa hết, đêm ngủ phải bóp chân cho nhau vì đau buốt", người vợ chia sẻ.

Bàn tay của anh H. bị tê bì, không thể khép lại và mất cảm giác - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bác sĩ, TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), khí N₂O - thành phần chính của bóng cười là chất độc thần kinh mạnh, có khả năng tấn công ba cơ quan chính: hệ thần kinh, hệ máu và hệ sinh sản. “Về thần kinh, khí này phá hủy lớp myelin bao quanh sợi thần kinh, làm gián đoạn đường truyền tín hiệu giữa não và tủy sống. Người sử dụng có thể bị tê liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, thậm chí ngừng thở”, bác sĩ Nguyên cho biết.

Không chỉ vậy, khí N₂O còn gây suy tủy, thiếu máu, giảm tinh trùng, rối loạn nội tiết và giảm ham muốn ở cả nam lẫn nữ. “Nhiều người nghiện bóng cười xuất hiện rối loạn trí nhớ, trầm cảm, rối loạn hành vi - biểu hiện của tổn thương não mạn tính. TS. Nguyên nhấn mạnh: “Bóng cười có cơ chế gây nghiện tương tự ma túy. Người dùng phải tăng liều liên tục, không có khái niệm liều an toàn. Đây là ma túy trá hình, vừa độc, vừa gây nghiện”.

Bác sĩ, TS. Nguyễn Đăng Đức, người trực tiếp điều trị cho vợ chồng anh T. cho biết, Trung tâm Chống độc liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc khí N₂O, chủ yếu là thanh niên. “Có bệnh nhân mới 20 tuổi, sau vài tháng chơi bóng cười đã phải nhập viện vì liệt tứ chi, tổn thương tủy sống không thể phục hồi. Trong khi đó, bóng cười vẫn được rao bán tràn lan, núp bóng khí giải trí”, bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.

Hình ảnh tổn thương tủy sống trên bệnh nhân ngộ độc khí N2O - Ảnh: Báo Tiền Phong

Các chuyên gia khuyến cáo, khí N₂O tuyệt đối không được dùng để hít trực tiếp. Chỉ cần vài lần hít liên tục cũng có thể gây ngộ độc thần kinh cấp, dẫn đến tàn phế suốt đời. “Một phút “phê” có thể khiến người trẻ đánh mất cả tương lai. Có bệnh nhân 25 tuổi phải tập đi lại như trẻ con”, TS. Nguyễn Đăng Đức nói.

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đưa ra khuyến cáo: không sử dụng bóng cười dưới bất kì hình thức nào; khi có dấu hiệu tê bì, yếu cơ, mất thăng bằng sau khi hít khí cười cần đến cơ sở y tế ngay; cha mẹ, nhà trường và cộng đồng cần tăng cường giám sát, giáo dục để ngăn chặn tình trạng lan rộng trong giới trẻ.

“Bóng cười không vui. Nó là chất độc đang âm thầm hủy hoại não, tủy sống và tương lai của người trẻ. Đừng để một phút tò mò biến thành bi kịch suốt đời”, TS. Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh.