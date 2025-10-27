Cảnh báo: Trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì mẹ cho ăn cơm

Bệnh nhi Y.M, 5 ngày tuổi (bản A Ky, xã Thượng Trạch) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng. Được biết, bé được mẹ sinh thường tại nhà và không có sự hỗ trợ y tế.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 27/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) xác nhận vừa điều trị thành công cho một trẻ sơ sinh chỉ mới 5 ngày tuổi trong tình trạng nguy kịch khi bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn đường huyết nặng vì mẹ cho ăn cơm. Theo các bác sĩ tại bệnh viện, bệnh nhi là bé Y.M., đến nay được gần tròn một tháng tuổi, trú tại bản A Ky, xã Thượng Trạch (Quảng Bình cũ).

Vào đầu tháng 10, khi mới sinh được 5 ngày, bé được gia đình đưa đến nhập viện với các biểu hiện khó thở, sốt cao và bụng chướng, đánh giá ban đầu của bác sĩ là rất nguy kịch. Gia đình cho biết khi mới sinh, người nhà đã cắt rốn cho bé bằng… liềm - một dụng cụ nông nghiệp - nên đã gây tổn thương cho bệnh nhi. Người nhà còn tự khâu vết thương bằng kim chỉ, rồi cho bé ăn cơm ngay từ những ngày đầu sau sinh.

Sau vài ngày, bé xuất hiện những triệu chứng bất thường về sức khỏe nên gia đình mới đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Các bác sĩ xét nghiệm và chẩn đoán thì xác định bệnh nhi bị thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết - một biến chứng cực kỳ nguy hiểm ở trẻ sơ sinh. Bé được phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương, đồng thời được điều trị bằng kháng sinh mạnh, kết hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau 28 ngày điều trị tích cực, bé đã hồi phục tốt và được xuất viện. Bé sơ sinh được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân – Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới – cho biết: “Trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, mọi loại thức ăn rắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến các biến chứng như thủng dạ dày, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.” Bác sĩ Hân cũng nhấn mạnh rằng, việc cắt rốn cho trẻ cần được thực hiện bằng dụng cụ vô trùng. Các phương pháp dân gian như dùng dao, liềm, kéo… có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng rốn, lan rộng thành nhiễm khuẩn huyết – một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh tại vùng sâu, vùng xa. Lời khuyên của bác sĩ về chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách Trường hợp của bé Y Mun là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa – nơi kiến thức y tế còn hạn chế. Việc tự sinh con tại nhà, chăm sóc trẻ bằng các kinh nghiệm truyền miệng thiếu căn cứ khoa học đang khiến nhiều trẻ rơi vào tình trạng nguy hiểm. BS Hân khuyến cáo: Trẻ sơ sinh cần được bú mẹ hoàn toàn ít nhất trong 4 tháng đầu.

Tuyệt đối không cho trẻ dưới 6 tháng tuổi ăn cơm, cháo, nước cơm hay bất kỳ thức ăn đặc nào.

Rốn trẻ cần được chăm sóc bằng dụng cụ vô khuẩn và theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, chướng bụng, bỏ bú, khó thở…, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức.

