Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 27/10, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng ca sĩ Siu Black cho biết nữ nghệ sĩ đang trong tình trạng nguy kịch do suy thận, kèm theo tràn dịch màng tim và phổi. Cô đã nhập viện 1 tuần nay và sáng nay được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để cấp cứu do bệnh tình diễn biến phức tạp

Hiện tại, Siu Black đang được theo dõi sát sao tại phòng hồi sức tích cực (ICU) của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ông Hùng cho biết vợ không ăn uống được trong 2 ngày qua, tình trạng "chảy dịch tùm lum hết".

Siu Black đang được các bác sĩ hội chẩn và áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bao gồm thủ thuật chọc dò để rút dịch khỏi màng tim và phổi.

Về nguyên nhân, ông Hùng xác nhận đây là biến chứng nặng từ bệnh thận mãn tính mà Siu Black đã điều trị từ lâu. "Cách đây 2 tháng đã cấp cứu rồi nhưng giờ phát nặng. Bác sĩ phải chọc vào để hút hết dịch ra", ông nói. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết đây là trường hợp rất nặng, đòi hỏi nỗ lực cứu chữa tối đa.

Ca sĩ Siu Black, 58 tuổi, nhập viện cấp cứu sau khi ngất xỉu tại nhà

Siu Black quê ở Kon Tum (Quảng Ngãi mới), người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng, theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Ca sĩ ra mắt các album Ru ta ngậm ngùi (2000), Mặt trời trong Siu (2007), K'Bing ơi (2011), làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is.

Năm 2012, Siu Black thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Siu Black - Khát khao môi hồng. Năm 2013, chị vướng lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng, từng biểu diễn trong tình trạng bị chủ nợ bao vây dưới khán đài. Vì nợ nần, sau thời gian làm việc tại TP HCM, Siu Black trở về quê nhà. Ngoài đi hát, hiện "Họa mi núi rừng" làm rẫy cà phê, nuôi heo, cá để trang trải cuộc sống hàng ngày.

