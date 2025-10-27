Hoa hậu H'Hen Niê phản hồi tin 'biến dạng ngoại hình' sau sinh

Hoa hậu cho biết trên mạng xã hội xuất hiện các bài đăng sai về tình trạng sức khỏe của cô sau sinh.

Sáng 27/10, H'Hen Niê có bài đăng dài, chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại. Theo hoa hậu, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng sai lệch sau khi cô nói về việc bản thân nổi mề đay khiến gương mặt sưng phù sau sinh. Trong đó, một trang mạng đưa tin với nội dung H'Hen Niê "biến dạng ngoại hình vì căn bệnh lạ sau sinh". "Ở cữ là siêu đẹp, siêu khỏe. Còn lúc bị nổi mề đây là khi Hen đã về nhà. Lúc đó, Hen lu bu, không có thời gian chăm sóc bản thân. Sau thời gian ở cữ về là đi chợ, tự nấu ăn, rửa chén, còn người thân trong gia đình Hen ai cũng bận cả. Hen bị vậy cũng là điều đương nhiên và dễ hiểu. Hen biết cả nhà lo lắng nhưng mà đừng đi xa quá lại không đúng, Hen thì làm biếng kể khổ chỉ thích vui và cùng nhau đem lại sự tích cực", hoa hậu cho biết.

H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh bị nổi mề đay sau sinh. Cô tự so sánh mình với một nhân vật trong phim khiến khán giả phì cười H'Hen Niê nói sau khi sinh con, ai cũng gặp vấn đề riêng. Bản thân cô đối diện mọi việc với tâm thế thoải mái. "Chia sẻ để cùng nhau hiểu rằng phụ nữ, những người mẹ đã sinh ra chúng ta thật tuyệt vời. Ai cũng sẽ bị một chút này chút kia, khi lúc mang thai hay lúc sinh. Hen thì lúc mang thai tận hưởng lắm, cân lên vừa phải, em bé lúc đó chỉ số tốt, không rạn da, không nghén... Lúc bị mề đay, Hen cũng thoải mái", cô nói.

Ngoài việc nổi mề đay, may mắn, mọi chỉ số của Hen, từ huyết áp, sản dịch, sự co hồi của tử cung, nhiệt độ cơ thể đến tinh thần của hoa hậu đều được theo dõi kỹ lưỡng mỗi ngày. ​H'Hen Niê ngủ ngon, sâu giấc, trung bình 8 tiếng vào ban đêm và còn có những giấc ngủ ngắn cùng con vào ban ngày. H'Hen Niê lấy lại dáng sau sinh Sau gần hai tháng sinh con, H'Hen Niê nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Cô cho biết vẫn ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm, có thêm giấc ngủ ngắn cùng con ban ngày và luôn duy trì tinh thần vui vẻ. "H'Hen Niê làm biếng kể khổ, chỉ thích vui và cùng nhau đem lại sự tích cực", nàng hậu nói. Với sự thẳng thắn, hài hước đặc trưng, Niê không chỉ dập tắt tin đồn "biến dạng ngoại hình" mà còn truyền cảm hứng về sự mạnh mẽ và tự tin của người phụ nữ sau sinh.

