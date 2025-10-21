Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Chủ tịch Công đoàn Nhà hát Trần Hữu Trang cho biết thêm, nghệ sĩ Minh Hoàng mất vào khoảng 18 giờ 15 tối 20.10, hưởng dương 54 tuổi. Thời gian qua, nam nghệ sĩ mắc nhiều bệnh về phổi, gan khiến sức khỏe dần suy yếu.

Trong đợt dịch Covid-19 cũng như mỗi khi nghe tin có đồng nghiệp gặp khó khăn, anh luôn tiên phong để giúp đỡ. Trong công việc, anh ấy là người có trách nhiệm, ham học hỏi, sẵn sàng làm dàn bao để nâng đỡ cho các diễn viên trẻ", đại diện Nhà hát Trần Hữu Trang chia sẻ.

"Lẽ ra sáng nay, anh Minh Hoàng đến Nhà hát Trần Hữu Trang tập tuồng vở Tiếng trống Mê Minh để chuẩn bị cho đêm diễn vào ngày 22/10. Tuy nhiên, người nhà báo là anh bị mệt, phải đưa đi cấp cứu, sau đó anh hôn mê rồi qua đời vào chiều tối nay. Anh Minh Hoàng là người rất hiền lành, chân chất như nông dân vậy. Anh ấy rất thương yêu đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Minh Hoàng qua đời vào ngày 20/10

Nghệ sĩ tên đầy đủ Nguyễn Minh Hoàng, quê Tây Ninh, là gương mặt trưởng thành từ khóa ba lớp trung cấp diễn viên năm 1988 của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cùng khóa với các nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Cường, Thanh Lựu. Anh được rèn giũa bởi các bậc thầy sân khấu như cố NSND Phùng Há, NSƯT Hoàng Ba, nghệ sĩ Kim Cúc, nhạc sĩ Út Trong.

Ngay từ những ngày đầu, Minh Hoàng đã thể hiện sự nghiêm túc, vững vàng trong diễn xuất. Anh từng là thành viên Đoàn Xung Kích, mang lời ca tiếng hát đến vùng sâu vùng xa của TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, góp phần lan tỏa tình yêu cải lương đến công chúng.

Từ năm 1992 đến nay, Minh Hoàng gắn bó trọn vẹn với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đảm nhận nhiều vai trò: Phó trưởng đoàn, trợ lý đạo diễn, diễn viên chính. Hơn ba thập niên làm nghề, anh để lại dấu ấn qua các vở Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng…

NSƯT Minh Hoàng - Phó trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang qua đời ở tuổi 54 sau thời gian dài chống chọi bệnh phổi

Nghệ sĩ Hữu Quốc - người em thân thiết của Minh Hoàng bàng hoàng khi hay tin dữ. Anh cho biết đã gắn bó hơn 30 năm với cố nghệ sĩ Minh Hoàng, từ khi học cùng lớp đến lúc đi lưu diễn.

Trong sự nghiệp, NSƯT Minh Hoàng giành nhiều huy chương như Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc với Bản tình ca quê mẹ (1995), Rồng Phượng (2005), Huy chương Bạc cá nhân tại Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương Toàn quốc (2009) và nhiều giải thưởng khác.

Năm 2024, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, và đầu năm 2025, anh được UBND TPHCM trao bằng khen vì những đóng góp nổi bật cho 50 năm Văn học - Nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất.

NSƯT Minh Hoàng ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng nghiệp và khán giả yêu cải lương.