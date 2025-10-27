Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Nam Em bị chủ nợ công khai đòi tiền ngay sau khi vừa tái xuất sân khấu.

Mới đây, một tài khoản cá nhân đã chia sẻ bài viết cho biết Nam Em và bạn trai đang nợ 8 triệu đồng, kèm theo hình ảnh minh chứng. Dù hiện thông tin này chưa được xác thực và người trong cuộc vẫn im lặng, song vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, khiến nhiều người không khỏi tò mò về tình cảnh hiện tại của cô ca sĩ từng được khán giả yêu mến. Trước khi vướng ồn ào này, Nam Em đã khiến khán giả lo lắng với loạt chia sẻ đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Trong bài đăng tối 3/9, cô thẳng thắn bày tỏ ý định rút lui khỏi showbiz, cho biết bản thân không còn đủ sức khỏe và tinh thần để tiếp tục con đường nghệ thuật.

"Tôi không còn đủ sức khỏe, sự tỉnh táo để trở thành một người nghệ sĩ đẹp trong mắt công chúng. Nên nếu tôi có lỡ làm gì sai, lại tự dặn vặt nữa, không chịu nổi. Con đường sắp tới, tôi muốn đi là con đường đạo. Đạo dạy tôi sống tốt hơn và tôi cũng có thể một phần nào đó mang lại năng lượng chữa lành cho những ai đang thật sự yếu ớt, cần sự giúp đỡ", cô nói. Nam Em và bạn trai đang nợ 8 triệu đồng Nam Em cũng nói thêm rằng, sau những vấp ngã, điều duy nhất mong muốn là có một cuộc sống bình thường, không ồn ào, không thị phi.

"Giờ đây, nếu được, tôi chỉ mong khán giả hãy xem tôi là một công dân bình thường. Lâu lâu tôi có đi hát, mọi người cho tôi làm người kể chuyện thôi. Để tôi được kể những câu chuyện về cuộc đời. Về sự thật mà đã từng đi qua, từng vấp ngã. Thật sự tôi không xứng đáng trở thành ca sĩ. Tôi càng không xứng đáng làm nghệ sĩ", Nam Em bày tỏ. Những chia sẻ ấy khiến nhiều người xót xa, nhất là khi chỉ ít lâu trước đó, chính Nam Em từng tha thiết cầu xin cơ hội làm lại cuộc đời, được trở lại với ánh đèn sân khấu. "Xin ông trời hãy cho con cơ hội làm lại cuộc đời. Xin hãy bao dung cho những sai lầm và tội lỗi của con. Cho con được khỏe mạnh và quay lại ánh đèn sân khấu, nơi con thuộc về. Xin hãy bao dung và tha thứ cho con", Nam Em từng viết trên trang cá nhân. Từ một hoa khôi, ca sĩ, người đẹp từng được yêu mến, Nam Em giờ đây lại khiến người hâm mộ lo lắng bởi sự bất ổn cả về tinh thần lẫn đời sống Vào năm 2024, Nam Em liên tục vướng ồn ào vì những buổi livestream nhắc chuyện quá khứ, động chạm đồng nghiệp. Hệ quả, tháng 3/2024, cô bị Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM xử phạt 37,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin gây hoang mang dư luận, xúc phạm danh nhân. Đến tháng 4/2024, mức phạt tăng nặng thêm 10 triệu đồng do tái phạm. Từ đó, Nam Em gần như rút lui khỏi mạng xã hội, thi thoảng mới xuất hiện qua vài clip hoặc chia sẻ mang tính cá nhân. Song, mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến công chúng thêm lo lắng bởi hình ảnh mệt mỏi, trầm buồn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-canh-ang-lo-ngai-cua-nam-em-truoc-khi-vuong-on-ao-no-nan-745265.html