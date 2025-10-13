Kimbell Vietnam – Lan tỏa yêu thương, khơi nguồn sáng tạo, vun đắp tương lai

Giữa nhịp sống hiện đại, khi mỗi giây phút đều hối hả, công nghệ len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống thì việc giữ gìn những giá trị nhân văn, tình cảm gia đình cũng như trách nhiệm với môi trường trở nên quý giá, cần thiết hơn bao giờ hết. Với triết lý phát triển gắn liền cùng trách nhiệm xã hội, Công ty Cổ phần Kimbell Vietnam nói chung và thương hiệu Gluck nói riêng tự hào là người bạn đồng hành của hàng triệu gia đình Việt. Ở đó, Gluck không chỉ mang đến các sản phẩm chăm sóc gia đình tiên tiến mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Lễ trao giải cuộc thi diễn ra trang trọng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nhà quản lý và nhà báo uy tín như: Nhà báo Nguyễn Đức Lợi – Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS. Trần Văn Đạt – Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục & Đào tạo); PGS. TS Phạm Bá Nhất – Chủ tịch Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam; ông Đặng Khắc Lợi – Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch); cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo và đại diện các cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Sự hiện diện của những gương mặt uy tín này không chỉ khẳng định tầm quan trọng của cuộc thi mà còn làm nổi bật giá trị nhân văn mà Kimbell Vietnam hướng tới khi đồng hành cùng chương trình.

Để lan tỏa những giá trị tươi đẹp, thương hiệu Kimbell Vietnam đã quyết định đồng hành cùng Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3, một sân chơi ý nghĩa nhằm tôn vinh tình cảm cha con – mối quan hệ quý giá và thiêng liêng trong mỗi gia đình. Đại diện Ban lãnh đạo Kimbell Vietnam chia sẻ: “Việc đồng hành cùng cuộc thi ‘Cha và con gái’ không chỉ là sự ủng hộ về mặt vật chất, mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, khích lệ tình cảm gia đình và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp cho thế hệ trẻ.”

Ông Hồ Minh Chiến tổng biên tập của báo GĐVN trao hoa tri ân các nhà đồng hành cùng chương trình Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3

Kimbell Việt Nam đồng hành cùng giải chạy bộ theo tấm gương Bác Hồ

Bên cạnh đó, để hưởng ứng và lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, Kimbell tự hào là nhà đồng hàng tài trợ quà tặng của “Giải đi bộ” do Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với quy mô hơn 300 người tham dự. Đây là một hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi rèn luyện sức khỏe trong mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

GĐ hạnh phúc của Kimbell hân hạnh nhận bằng khen tri ân nhà tài trợ của BTC chương trình

Kimbell song hành cùng Apec Global chắp cánh hành trình khởi nghiệp

Với tinh thần mang yêu thương và nhân văn lan tỏa khắp cộng đồng, Kimbell Vietnam còn chắp cánh cho hành trình khởi nghiệp của nhiều startup trong nước. Mới đây, Kimbell đã đồng hành và tài trợ quà tặng cho Chương trình Đầu tư Khởi nghiệp và Kích cầu Phát triển Kinh tế Bền vững 2025 do Apec Global khởi xướng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tập trung hỗ trợ startup, thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo khởi nghiệp và phát triển kinh tế xanh – bền vững, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức uy tín trong nước và quốc tế. Đại diện Kimbell nhấn mạnh: “Việc đồng hành cùng Apec Global không chỉ là hỗ trợ về mặt chung tay lan tảo sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, mà còn thể hiện cam kết thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng.”

Ông Mang Tấn Hải – Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực Apec Global đã truyền tải thông điệp sâu sắc về triết lý khởi nghiệp tại sự kiện.

Chương trình Apec Global là một chương trình có độ uy tín cao, với các thỏa thuận đầu tư giá trị lớn. Điều đó cũng khẳng định, sự đồng hành của Kimbell Vietnam trong chương trình này thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn, góp phần nâng cao năng lực kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Việc đồng hành cùng các chương trình ý nghĩa như “Cha và con gái”, “Giải đi bộ” hay “Chương trình Đầu tư Khởi nghiệp và Kích cầu Phát triển Kinh tế Bền vững 2025” là những hành động giúp Kimbell góp phần tôn vinh tình cảm gia đình, nuôi dưỡng tinh thần vì sức khỏe và chắp cánh tương lai. Đây chính là sứ mệnh mà thương hiệu theo đuổi: Kết hợp công nghệ tiên tiến – sản phẩm thân thiện – giá trị nhân văn, kiến tạo một cộng đồng văn minh, khỏe mạnh và gắn kết.

Dòng sản phẩm tẩy rửa sinh học Gluck an toàn chuẩn công nghệ Đức

Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa giá trị tinh thần, Kimbell Vietnam còn tiên phong trong việc mang đến những sản phẩm gia dụng tiên tiến, an toàn và thân thiện môi trường. Dưới đây là một số dòng sản phẩm Gluck thuộc hệ sinh thái của Kimbell Vietnam đã và đang trở thành những sản phẩm quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ của các gia đình Việt:

Tẩy bồn cầu Gluck là minh chứng điển hình cho sự kết hợp giữa khoa học và thiên nhiên. Sản phẩm nổi bật với công nghệ đa enzyme khử trùng 99,9%, sản phẩm loại bỏ vi khuẩn mà không cần găng tay, không mùi Javen khó chịu, và hoàn toàn không ăn mòn thiết bị. Chiết xuất từ dứa lên men cùng hương quế nhẹ nhàng mang đến trải nghiệm sạch sẽ, khoan khoái. Chai thiết kế thông minh giúp làm sạch mọi ngóc ngách, đồng thời Axit clohydric phân hủy cặn khoáng và rỉ sét cứng đầu, giúp bồn cầu sáng bóng mà vẫn an toàn cho sức khỏe gia đình. Còn Nonyl phenol ethoxylate giúp phân tán đều các thành phần, thấm sâu vào vết bẩn, đảm bảo bồn cầu trắng sáng mà vẫn an toàn cho sức khỏe gia đình.

Nước lau sàn Gluck ứng dụng công nghệ phá bọt Ultra kép kết hợp enzyme, giúp sàn khô nhanh, sạch khuẩn sáng bóng và ngát hương. Được chiết xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên, nước lau sàn đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ngay cả với trẻ em. Nếu như sàn nhà là nơi trú ẩn của nhiều loại nấm và vi khuẩn thì bây giờ, Gluck đã giải quyết được điều đó. Bởi Natri Benzoate đã giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm. Dòng sản phẩm này cũng không làm ảnh hưởng đến đất, nước hay nông sản được trồng trên đất.

Một dòng sản phẩm khác rất được ưa chuộng đó là Nước rửa chén Gluck chiết xuất từ thiên nhiên, không hóa chất độc hại, đậm đặc gấp 3 lần. Nước rửa chén Gluck dễ dàng loại bỏ dầu mỡ, vết bẩn và mùi hôi trên chén bát. Sản phẩm ứng dụng công nghệ enzyme và Nano vàng – Nano bạc, khử khuẩn vượt trội, không nhờn rít, an toàn cho da tay và thân thiện với môi trường. Hương chanh tươi mát mang lại cảm giác sạch sẽ, thơm nhẹ sau khi rửa. Ngoài ra, các hoạt chất như LABSA, SLES, Sodium phosphate giúp nhũ hóa, phân hủy dầu mỡ và làm mềm nước, nâng cao hiệu quả làm sạch.

Khác với các loại nước giặt xả công nghiệp, Nước giặt Gluck sử dụng enzym để loại bỏ các vết bẩn trên quần áo thay cho các chất tạo mùi và hóa chất mạnh như NaOH, Clo,... Ngoài ra, quần áo giặt từ nước giặt Gluck cũng được bảo vệ khỏi sờn rách, phai màu nhờ vào sự kết hợp giữa các hoạt chất như nano vàng – nano bạc, và chiết xuất từ dịch dứa lên men, vảy cá, ngọc trai, thiên nga trắng. Hương thơm tự nhiên đến từ 20–30 loại hoa quả giúp quần áo ngâm qua đêm vẫn thơm mát. Đặc biệt là sản phẩm có thể tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, phù hợp cho cả trẻ nhỏ và da nhạy cảm.

Hình ảnh Sản phẩm công nghệ sinh học của Gluck

Điểm chung nổi bật của các sản phẩm Gluck là công nghệ tiên tiến kết hợp chiết xuất thiên nhiên, đảm bảo hiệu quả làm sạch vượt trội, an toàn cho người sử dụng, đồng thời thân thiện với môi trường. Với thế mạnh này, trong tương lai, Kimbell Vietnam cam kết tiếp tục đổi mới sản phẩm, mở rộng các hoạt động cộng đồng và các chương trình nhân văn, nhằm truyền cảm hứng sống tốt đẹp cho mọi gia đình Việt. Những giá trị này, cùng với chất lượng sản phẩm ưu việt, sẽ giúp thương hiệu Kimbell Vietnam trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong mọi ngôi nhà Việt.