Nữ sinh 14 tuổi bất ngờ co giật, hôn mê sâu do ngộ độc rượu nặng

Sức khỏe 01/10/2025 16:21

Bé gái 14 tuổi cùng bạn uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc, sau đó lên cơn co giật kéo dài và được chuyển đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, ngày 1/10, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí cấp cứu cho một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu.

Theo đó, L.N.K.P. (14 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất các phản xạ thần kinh, huyết áp tụt, suy hô hấp và toan chuyển hóa nặng.

Trước đó, P. đã uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc cùng bạn. Sau khi về nhà đi ngủ, nữ sinh bất ngờ lên cơn co giật kéo dài từ 1-3 phút, kèm theo biểu hiện trợn mắt, duỗi tay chân.

Phát hiện con có triệu chứng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa nữ bệnh nhân đến phòng khám gần nhà, sau đó chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Thống Nhất do tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc methanol nặng. P. được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch, bù kiềm và sử dụng thuốc giải độc.

Nữ sinh 14 tuổi bất ngờ co giật, hôn mê sâu do ngộ độc rượu nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, BS.CKII Nguyễn Thụy Trang - Phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất cho biết: "Song song với việc hồi sức tích cực, chúng tôi đã liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng 1 (do bệnh nhân ở độ tuổi thiếu nhi) và nhanh chóng chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện nay, mặc dù đã được các bác sĩ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân vẫn còn rất nặng”.

Bác sĩ Trang khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không dùng cồn công nghiệp. Đặc biệt, trẻ em và người chưa thành niên tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia. 

Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, mờ mắt cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử trí kịp thời. Đối với những người cùng uống rượu với bệnh nhân ngộ độc methanol, dù chưa có triệu chứng, cũng nên đến bệnh viện để được thăm khám và theo dõi.

