Bé gái 4 tuổi bị hội chứng ‘công chúa tóc mây’: Cháu bé thích ăn tóc gây tắc ruột

Ngày 24/9, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng (TP Cần Thơ) thông báo đã cấp cứu thành công bé gái T.T.P.N. (4 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) bị tắc lồng ruột do nuốt tóc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng (TP Cần Thơ) thông báo đã cấp cứu thành công bé gái T.T.P.N. (4 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) bị tắc lồng ruột do nuốt tóc.

Trước đó, bé N. nhập viện trong tình trạng suy kiệt, ăn uống kém, đau bụng và nôn ói nhiều. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị tắc lồng ruột.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện một đoạn ruột dài 12cm chứa đầy tóc lẫn bã thức ăn, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Sau ca phẫu thuật lấy dị vật, bé N. đã tỉnh táo nhưng vẫn cần được theo dõi sát sao do thể trạng suy kiệt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, các bác sĩ, bệnh nhi có biểu hiện của “hội chứng công chúa tóc mây” (Rapunzel) – rối loạn hiếm gặp khiến người bệnh thích nhổ và ăn tóc.

Tóc không tiêu hóa được, tích tụ lâu ngày trong đường tiêu hóa tạo thành búi lớn gây tắc ruột.

BSCKI Quách Tòng Lai - phụ trách Khoa Ngoại nhi (Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng) cho hay, thời gian qua bệnh viện đã từng điều trị nhiều ca tương tự.

“Phụ huynh cần chú ý các hành vi bất thường ở trẻ như hay ngậm, nuốt vật lạ, bứt tóc bỏ miệng, tóc lưa thưa dần, đau bụng không rõ nguyên nhân… Nếu thấy dấu hiệu bất thường, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời và tư vấn tâm lý, bảo đảm trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần”, bác sĩ Lai khuyến cáo.

Búi tóc có lẫn bã thức ăn dài 12cm trong ruột bé gái 4 tuổi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Người phụ nữ bị hoại tử mặt nặng nề sau 1 năm tiêm filler Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM) vừa tiếp nhận phẫu thuật ca biến chứng nặng sau tiêm filler. Bệnh nhân là chị N.T.T.M (42 tuổi, ở TPHCM), đến bệnh viện trong tình trạng mặt và thái dương bên trái sưng rất to kèm theo đỏ sau tiêm filler cách đây một năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-4-tuoi-bi-hoi-chung-cong-chua-toc-may-chau-be-thich-an-toc-gay-tac-ruot-742746.html