Đêm nào chồng cũng để 'quả mướp' ở đầu giường, tôi 'sốc tận óc' khi nghe anh giải thích 'mục đích thật sự' của hành động kỳ lạ này

Tâm sự 24/11/2025 22:37

Mấy tuần trước, chồng tôi đem về nhà một lọ thuốc nói tôi bôi vào ngực. Chồng tôi nói đó là thuốc giúp nở ngực. Tôi nghe thì choáng váng, vợ chồng cãi một trận to không tưởng. Chưa gì mà chồng tôi đã chê vợ như thế thì sau này anh còn làm gì nữa?

Tôi quen biết chồng 10 năm, từ bạn bè thành người yêu, rồi trở thành bạn đời. Chúng tôi là cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng từ ngày lấy nhau, tôi phát hiện mọi chuyện không hoàn hảo như mình nghĩ.

Càng ở cùng nhau lâu thì tôi càng phải chịu đựng cái tính vô tâm, lười biếng của chồng. Cứ đi làm về nhà, chồng chẳng màng vợ con đang làm gì, ăn cơm xong là leo lên giường nằm. Tôi phải làm hết việc nhà, cũng chẳng nghe được câu hỏi han từ chồng.

Dù nhiều lần cãi nhau, tôi muốn chồng thay đổi để tôi bớt tủi thân, nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Đến khi tôi sinh con, chồng cũng lơ là không thèm để ý. Tôi giận quá, nhiều lần tìm cách dọa chồng cũng chẳng thành, nói với bố mẹ anh càng không có kết quả.

Về lâu về dài, chồng tôi còn bộc lộ cái tính độc mồm độc miệng. Anh nghĩ gì nói đó, thậm chí là nói những câu vô duyên khiến tôi lắc đầu ngao ngán. Nhiều lần tôi nhắc nhở chồng, anh cũng không bỏ vào tai. Tệ hơn, những lần đi với bạn bè tôi, anh không cẩn thận lời nói, khiến ai nấy cũng chán chẳng buồn rủ rê vợ chồng tôi đi cùng nữa.

Thời gian này tôi mới sinh con thứ hai. Tôi cho con bú mẹ hoàn toàn nên ngực không thể được như lúc chưa sinh con. Nhưng tôi cũng tủi thân lắm, mỗi lần nhìn cơ thể trong gương lại muốn rơi nước mắt. Phụ nữ ai cũng hiểu nỗi khổ này, muốn đẹp nhưng lại càng muốn con khỏe mạnh, vì vậy mà đành hy sinh.

Đêm nào chồng cũng để 'quả mướp' ở đầu giường, tôi 'sốc tận óc' khi nghe anh giải thích 'mục đích thật sự' của hành động kỳ lạ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy tuần trước, chồng tôi đem về nhà một lọ thuốc nói tôi bôi vào ngực. Chồng tôi nói đó là thuốc giúp nở ngực. Tôi nghe thì choáng váng, vợ chồng cãi một trận to không tưởng. Chưa gì mà chồng tôi đã chê vợ như thế thì sau này anh còn làm gì nữa?

Thấy tôi bực tức nhất quyết không chịu dùng thuốc, chồng tôi càng khó chịu hơn. Vài ngày trước, tôi thấy chồng đêm nào cũng để một trái mướp ở đầu giường. Cứ hết mướp nhỏ lại đến mướp to xuất hiện, tôi chẳng hiểu nỗi nên hỏi chồng định làm gì?

Không thể ngờ được, chồng tôi trả lời khiến tôi sốc tận óc:

“Anh nhắc em đó, em cứ nhìn đi, em mà không dùng thuốc anh đem về thì sau này ngực em chẳng khác gì quả mướp đâu”.

Tôi nghe mà vừa giận vừa tủi thân kinh khủng, chỉ muốn viết đơn ly hôn ngay với chồng. Tôi phải làm sao đây, cứ tình cảnh này chắc tôi trầm cảm sau sinh mất!

Vợ 'điêu đứng' khi 4 người phụ nữ 'cùng lúc xuất hiện' trong đám tang chồng, phơi bày 'sự thật phản bội

Vợ 'điêu đứng' khi 4 người phụ nữ 'cùng lúc xuất hiện' trong đám tang chồng, phơi bày 'sự thật phản bội

Biến cố xảy ra vào một đêm mưa, chồng qua đời bất ngờ khiến gia đình tôi điêu đứng. Khi tôi chạy đến bệnh viện thì chồng tôi đã không còn nữa. Tôi suy sụp tuyệt vọng, nhưng đau đớn không dừng lại ở đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Bạn trai mới quen mời đến nhà hàng xịn, ăn xong thấy anh làm một việc mà tôi muốn bỏ chạy

Bạn trai mới quen mời đến nhà hàng xịn, ăn xong thấy anh làm một việc mà tôi muốn bỏ chạy

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa hoảng hồn thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa hoảng hồn thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Chồng 'ruồng bỏ' vợ vì hành động 'tưởng như sai trái', nhưng sự thật 'ngọt ngào' sau đó khiến anh 'yêu say đắm

Chồng 'ruồng bỏ' vợ vì hành động 'tưởng như sai trái', nhưng sự thật 'ngọt ngào' sau đó khiến anh 'yêu say đắm

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc