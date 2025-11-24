Đêm cuối trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu hai bát mì, hỏi một câu 'gần gũi' khiến vợ chồng tôi 'nghẹn ngào' rút đơn ly hôn

Tâm sự 24/11/2025 22:27

Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà từ quê lên thành phố ngay hôm sau. Bà nhìn hai đứa cháu buồn bã không nói nên lời. Vợ chồng tôi vẫn bình thản, cho rằng chỉ ly hôn thì chúng tôi mới có thể hạnh phúc hơn.

Vợ chồng tôi từng có khoảng thời gian sống khổ sống cực. Chúng tôi bươn chải làm đủ nghề kiếm tiền cơm từng bữa, ở trong căn trọ chật hẹp với mái tôn dột nát. Có khi còn phải ăn mì gói suốt một tuần. Có khi rong túi chẳng còn đồng nào. Nếu những lúc đó không có tình yêu dành cho nhau quá lớn thì có lẽ đã không thể cùng nhau vượt qua tất cả.

Chúng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, làm lụng vất vả mới có được một xưởng may mặc, từ nhỏ thành lớn, từ chưa có gì thành có của ăn của để. Giờ thì nhà trọ đã được thay bằng nhà lầu, chiếc xe cũ kĩ đã được thay bằng ô tô. Không còn những bữa mì gói, rau luộc, mà là ăn nhà hàng sang trọng. Mọi thứ đủ đầy hơn, chỉ có tình yêu giữa tôi và chồng dần nghèo nàn. 

Từ lúc không còn dành thời gian cho nhau, đến khi chẳng còn biết nói gì với nhau ngoài con cái. Giữa vợ chồng tôi đã có một khoảng cách vô hình không cách nào kéo lại. Đến một hôm, chồng đưa đơn ly hôn bảo tôi ký. Tài sản sẽ chia đôi, hai con cũng chia đôi. Anh nói anh đã có người khác rồi. Tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc, đặt bút ký.

Đêm cuối trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu hai bát mì, hỏi một câu 'gần gũi' khiến vợ chồng tôi 'nghẹn ngào' rút đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà từ quê lên thành phố ngay hôm sau. Bà nhìn hai đứa cháu buồn bã không nói nên lời. Vợ chồng tôi vẫn bình thản, cho rằng chỉ ly hôn thì chúng tôi mới có thể hạnh phúc hơn. Đến đêm hôm đó, đợi hai cháu đã ngủ, mẹ chồng tôi xuống bếp nấu hai bát mì rồi gọi vợ chồng tôi xuống.

Đợi đến khi chúng tôi ăn xong thì mẹ chồng tôi hỏi một câu, bà nói cứ suy nghĩ rồi trả lời bà, trả lời được rồi thì ly hôn cũng không muộn. Bà hỏi vợ chồng tôi:

“Hồi trước hai đứa có thể ăn mì cùng nhau sống vui vẻ qua thời khổ cực, sao giờ trong nhà cái gì cũng có thì lại muốn ly hôn? Hai đứa có chắc sẽ tìm được người chịu ăn mì tôm khi túng thiếu nghèo khó cùng mình như thế không?”.

Mùi mì tôm vẫn chưa tan trong phòng ăn, chúng tôi chẳng trả lời được câu hỏi của mẹ chồng. Chúng tôi từng cùng nhau qua khổ cực không tiếc gì, sao giờ khi giàu sang lại muốn bỏ nhau? Vợ chồng tôi cứ lặng người cả đêm, hết nhìn nhau rồi lại nhìn con, trong lòng nghèn nghẹn cảm xúc.

Sáng hôm sau, chồng tôi xé đơn ly hôn, anh hỏi tôi có thể cùng anh làm lại từ đầu không? Tôi khóc, nhớ lại ngày chúng tôi từng ở trọ, anh cũng từng hỏi tôi có thể kiên trì cùng anh không? Đương nhiên là có thể, chúng tôi ngày trước chẳng có gì cũng không sợ khổ, giờ đã có mọi thứ, lại có con cái, gia đình, thì sao còn phải sợ?

Mẹ chồng là người đã níu kéo cuộc hôn nhân đổ vỡ của chúng tôi. Bà nhắc chúng tôi một bài học rằng hôn nhân là phải cùng nhau, dù là khi nghèo khó, khi cạn cùng tình cảm thì cũng hãy thử cùng nhau làm lại một lần.

3 năm sau ngày 'dứt áo ra đi', chồng 'từng mừng rỡ' vì vợ vô sinh bỏ đi, nay 'gục ngã' vì hối hận khi gặp lại cô

3 năm sau ngày 'dứt áo ra đi', chồng 'từng mừng rỡ' vì vợ vô sinh bỏ đi, nay 'gục ngã' vì hối hận khi gặp lại cô

Tôi không đi tìm vợ, cũng không ký đơn ly hôn. Tôi không ký đơn vì không nỡ, nhưng không đi tìm vợ là vì thấy nhẹ nhõm. Tôi định để một thời gian sau thì sẽ ký đơn. Chẳng ngờ được suốt 3 năm sau đó, tờ đơn kia vẫn chưa được gửi đi. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Bạn trai mới quen mời đến nhà hàng xịn, ăn xong thấy anh làm một việc mà tôi muốn bỏ chạy

Bạn trai mới quen mời đến nhà hàng xịn, ăn xong thấy anh làm một việc mà tôi muốn bỏ chạy

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa hoảng hồn thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa hoảng hồn thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Chồng 'ruồng bỏ' vợ vì hành động 'tưởng như sai trái', nhưng sự thật 'ngọt ngào' sau đó khiến anh 'yêu say đắm

Chồng 'ruồng bỏ' vợ vì hành động 'tưởng như sai trái', nhưng sự thật 'ngọt ngào' sau đó khiến anh 'yêu say đắm

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc