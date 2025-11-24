Liều mạng lấy chồng già u40, đêm tân hôn tôi phát hiện 'bí mật động trời' đã bị che giấu

Tâm sự 24/11/2025 22:43

Đến đêm tân hôn của chúng tôi, tôi háo hức mong chờ. Chồng tôi là đàn ông từng trải, anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi không phải lo gì, chỉ đợi chờ sự dịu dàng chiều chuộng của chồng.

Tôi 30 tuổi, lấy ông chồng đã gần 50 tuổi. Dù rằng tôi đã 30 nhưng so với chồng thì quả thật còn trẻ chán. Ban đầu biết tuổi của anh, tôi cũng đắn đo lắm. Vì do được bạn bè mai mối nên tôi cũng muốn thử tìm hiểu.

Chẳng ngờ, càng quen biết anh thì tôi càng thấy có thiện cảm. Dù đã gần 50 nhưng chồng tôi nhìn trẻ hơn tuổi, lại có điều kiện kinh tế vững chắc. Vợ anh qua đời nhiều năm, con cái đã trưởng thành tự lo cho mình được. Nếu tôi lấy anh thì sẽ không phải lo chuyện tiền bạc và con riêng của chồng.

Đặc biệt, chồng rất yêu chiều tôi. Nhờ sự trải đời, dịu dàng của anh mà tôi cảm thấy an toàn. Anh giúp tôi quên đi những ký ức tình cảm không vui. So với những người đàn ông trẻ tuổi tôi từng gặp, anh tốt hơn rất nhiều.

Sau một năm tìm hiểu thì tôi và chồng kết hôn. Chồng tôi lo hết chi phí, chuẩn bị tiệc cưới chu toàn cho tôi. Dù tôi lấy chồng già nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Liều mạng lấy chồng già u40, đêm tân hôn tôi phát hiện 'bí mật động trời' đã bị che giấu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn của chúng tôi, tôi háo hức mong chờ. Chồng tôi là đàn ông từng trải, anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi không phải lo gì, chỉ đợi chờ sự dịu dàng chiều chuộng của chồng.

Kỳ thực, chồng tôi tuy có chút lớn tuổi nhưng phong độ thì vẫn còn trẻ trung lắm. Vì tôi nghĩ dù sao chuyện chăn gối cũng là chất keo nối kết hai vợ chồng. Tôi mừng thầm trong bụng. 

Đến khúc cao trào, tôi vô thức đưa tay vò lấy đầu tóc của chồng. Bất ngờ, sau khi vò tới lui thì trong tay tôi có thứ gì như tóc của chồng! Tôi mở to mắt ra thì thấy đầu chồng trở nên bóng loáng từ lúc nào!

Tôi hoảng hốt hét thất thanh. Đêm tân hôn đang hồi vui thì bỗng tan rã ngay trong vài giây. Chồng tôi thấy tôi đang cầm tóc giả của anh thì chỉ biết cười hổ thẹn. Hóa ra chồng tôi bị hói mấy năm nay. Anh cũng thấy bất lực vì tình trạng này ngày một nặng. Anh sợ tôi chê bai nên sử dụng tóc giả. Tóc giả lại quá xịn, nhìn trông mượt mà không có một sợi bạc khiến tôi cũng từng thắc mắc.

Nhưng chuyện bất ngờ ngay đêm tân hôn thế này lại khiến chúng tôi nhớ mãi không quên. Tôi nói với chồng dù anh trông thế nào thì tôi vẫn thương anh. Anh cũng không cần cực khổ đội tóc giả vì sợ tôi chê anh nữa đâu!

Đêm nào chồng cũng để 'quả mướp' ở đầu giường, tôi 'sốc tận óc' khi nghe anh giải thích 'mục đích thật sự' của hành động kỳ lạ này

Đêm nào chồng cũng để 'quả mướp' ở đầu giường, tôi 'sốc tận óc' khi nghe anh giải thích 'mục đích thật sự' của hành động kỳ lạ này

Mấy tuần trước, chồng tôi đem về nhà một lọ thuốc nói tôi bôi vào ngực. Chồng tôi nói đó là thuốc giúp nở ngực. Tôi nghe thì choáng váng, vợ chồng cãi một trận to không tưởng. Chưa gì mà chồng tôi đã chê vợ như thế thì sau này anh còn làm gì nữa?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Bạn trai mới quen mời đến nhà hàng xịn, ăn xong thấy anh làm một việc mà tôi muốn bỏ chạy

Bạn trai mới quen mời đến nhà hàng xịn, ăn xong thấy anh làm một việc mà tôi muốn bỏ chạy

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa hoảng hồn thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa hoảng hồn thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Chồng 'ruồng bỏ' vợ vì hành động 'tưởng như sai trái', nhưng sự thật 'ngọt ngào' sau đó khiến anh 'yêu say đắm

Chồng 'ruồng bỏ' vợ vì hành động 'tưởng như sai trái', nhưng sự thật 'ngọt ngào' sau đó khiến anh 'yêu say đắm

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chuẩn bị cho đêm tân hôn, cơ thể của vợ làm tôi bàng hoàng

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Chị họ cưới mẹ tặng 15 cây vàng, ngày tôi cưới bà chỉ cho 5 cây, tôi đang giận thì nghe được câu chuyện đầy nước mắt

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Đi công tác xa nhà nửa năm, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau ly hôn, chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc

Sau phiên tòa ly hôn, thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc