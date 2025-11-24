Quả Kiwi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, ăn đúng cách lợi ích nhân đôi

Dinh dưỡng 24/11/2025 05:30

Kiwi được xem là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng bậc nhất. Loại quả này cũng chứa lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Chỉ cần sử dụng đúng cách, kiwi có thể mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn không ngờ tới.

Kiwi là một loại quả nhỏ, màu xanh lá cây với vỏ ngoài màu nâu mờ và thịt quả màu xanh tươi (hoặc vàng), mọng nước bên trong. Mặc dù kiwi có thể không được tiêu thụ phổ biến như các loại trái cây khác, nhưng thành phần dinh dưỡng của quả kiwi là vô cùng lớn, mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Kiwi chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Chỉ cần một ½ cốc kiwi mỗi ngày, tương đương 1 quả kiwi cỡ trung bình (100-120g), cung cấp hơn 100% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Trái kiwi cũng là nguồn cung cấp chất xơ, kali và chất chống oxy hóa dồi dào. Chất xơ trong vỏ trái cây đặc biệt tốt cho tiêu hóa và có thể giúp giảm mức cholesterol.

Lợi ích sức khỏe của kiwi

Giảm táo bón tự nhiên: Nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan và chất xơ đặc biệt có khả năng làm mềm phân, kiwi hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả. Theo các chuyên gia, kiwi là lựa chọn phù hợp cho người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) bởi loại quả này có lượng FODMAP thấp, ít gây đầy hơi hay đau bụng.

Nguồn chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa: Mỗi quả kiwi chứa khoảng 2-3g chất xơ, góp phần duy trì nhu động ruột ổn định và cải thiện độ mềm của phân. Bổ sung kiwi vào chế độ ăn hằng ngày giúp đường ruột hoạt động nhịp nhàng hơn.

Tăng cường enzyme tiêu hóa: Kiwi chứa actinidin - một loại enzyme tự nhiên hỗ trợ phân giải protein. Khi ăn kiwi cùng hoặc sau bữa ăn giàu thịt hoặc sữa, enzyme này giúp cơ thể tiêu hóa protein dễ dàng hơn, giảm cảm giác đầy bụng và khó tiêu. Nhiều thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy, ăn hai quả kiwi xanh mỗi ngày có thể giảm đáng kể triệu chứng táo bón chỉ trong vài tuần.

Cách ăn kiwi đúng và tốt cho sức khỏe

Có nhiều cách để thưởng thức kiwi:

Gọt vỏ và ăn trực tiếp.

Bổ đôi quả kiwi rồi dùng muỗng nạo phần thịt quả.

Cắt nhỏ để ăn kèm sữa chua, trang trí bánh hoặc chế biến thành salad.

Tuy nhiên, không nên để kiwi đã cắt nhỏ quá lâu ngoài không khí vì vitamin C dễ bị oxy hóa.

Kiwi chứa enzyme có thể làm mềm các loại trái cây khác, nên hãy thêm kiwi vào món salad sau cùng để giữ độ tươi ngon.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến khích ăn kiwi cả vỏ nếu có thể. Lớp vỏ sau khi được rửa sạch sẽ cung cấp thêm nhiều chất xơ và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Ai không nên ăn quả kiwi?

Kiwi là một loại siêu thực phẩm giàu chất dinh dưỡng được những người đam mê sức khỏe ưa chuộng, nhưng nó không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt cho tất cả mọi người. Vậy ai không nên ăn quả kiwi?

Những người đang điều trị sỏi thận, sỏi mật nên tránh ăn quả kiwi do hàm lượng oxalate có trong quả. Bên cạnh đó, oxalate còn gây hạn chế sự hấp thu Ca vào cơ thể, mặc dù ảnh hưởng này là không đáng kể.

Trong quả kiwi có chứa các chất mủ được gọi là có liên quan đến hội chứng dị ứng mủ trái cây nên những người có cơ địa dị ứng mủ không nên ăn kiwi để tránh bị cảm giác ngứa miệng, sưng môi, đỏ da có thể xuất hiện.

