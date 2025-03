Điều gì xảy ra nếu bạn ăn 2 quả kiwi mỗi ngày?

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích dinh dưỡng của quả kiwi

Kiwi là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Chỉ cần ăn hai quả kiwi mỗi ngày có thể giúp tăng cường mức vitamin C của bạn. Chúng cũng cung cấp vitamin K, vitamin E và folate. Trên thực tế, kiwi chứa gấp đôi chất xơ và gấp ba lần vitamin C so với cam.