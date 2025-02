5 lý do tại sao hạt dẻ cười là món ăn không thể thiếu trong bữa sáng

Tiến sĩ Varun Katyal, Chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe, cho biết: “Hạt dẻ cười chứa nhiều chất xơ, lutein, khoáng chất và vitamin B - hoàn hảo cho một khởi đầu bổ dưỡng cho ngày mới của bạn và chất xơ sẽ giúp bạn no lâu hơn. Do đó, ăn hạt dẻ cười vào bữa sáng là điều bắt buộc".

Nghiên cứu chỉ ra rằng hạt dẻ cười mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như giúp duy trì sức khỏe tuyệt vời, thúc đẩy lối sống năng động và giảm nguy cơ mắc các rối loạn liên quan đến dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số lợi ích đáng chú ý khi đưa hạt dẻ cười vào thói quen ăn sáng của bạn

Giàu chất chống oxy hóa: Thêm hạt dẻ cười vào bữa sáng sẽ giúp cơ thể bạn bổ sung chất chống oxy hóa. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Cornell được công bố trên tạp chí "Nutrients" cho thấy hạt dẻ cười sở hữu một trong những khả năng chống oxy hóa cao nhất khi so sánh với một số loại thực phẩm truyền thống được công nhận là có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, chẳng hạn như rượu vang đỏ, quả việt quất, quả lựu, quả anh đào và củ cải đường. Các chuyên gia y tế khuyên rằng chất chống oxy hóa từ các nguồn như hạt dẻ cười có thể giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh của cơ thể khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Ảnh minh họa: Internet

Bữa ăn nhẹ lý tưởng sau khi tập thể dục: Hạt dẻ cười chứa đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ lối sống năng động. Chúng là món ăn nhẹ hoàn hảo sau khi tập thể dục do hương vị ngon miệng, dễ mang theo và khả năng thỏa mãn cơn đói. Ngoài ra, chúng cung cấp cho cơ thể bạn năng lượng và dinh dưỡng quan trọng cần thiết để phục hồi.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch: Hạt dẻ cười Mỹ là một cách tuyệt vời để có được các chất dinh dưỡng thiết yếu mà hệ thống miễn dịch cần để duy trì sức khỏe. Các loại hạt, chẳng hạn như hạt dẻ cười, cung cấp cho cơ thể các loại vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất phytochemical thiết yếu - các chất hoạt tính có nguồn gốc từ thực vật - giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Quản lý lượng đường trong máu: Nhiều nghiên cứu được tiến hành trong những năm gần đây đã chỉ ra những lợi ích tiềm năng liên quan đến việc tiêu thụ các loại hạt, bao gồm hạt dẻ cười, và tác dụng của chúng đối với độ nhạy insulin và lượng đường trong máu. Nghiên cứu đã chứng minh rằng việc bổ sung hạt dẻ cười vào nhiều chế độ ăn carbohydrate thông thường khác nhau làm giảm phản ứng đường huyết tương đối với lượng carbohydrate tương đương trong bữa ăn, điều này đã được quan sát thấy ở mì ống và gạo. Hồ sơ dinh dưỡng của hạt dẻ cười bao gồm chất xơ, protein và chất béo lành mạnh, có thể làm tăng lượng đường trong máu đã ở trong phạm vi chấp nhận được, như các tác giả của nghiên cứu đã lưu ý.