Nóng: Bắt giữ 2 thanh niên 'thông chốt', tông thẳng vào cảnh sát cơ động ở Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai thanh niên có hành vi điều khiển xe máy “thông chốt” rồi tông vào lực lượng cảnh sát cơ động.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 21/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lao vào đường cấm rồi tông trực diện vào cảnh sát cơ động.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ (TP Hà Nội) cũng xác nhận với phóng viên Dân trí khoảng 21h cùng ngày, tại khu vực nút giao Nghi Tàm (giáp ranh phường Hồng Hà và phường Tây Hồ), xảy ra vụ việc một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị 2 đối tượng đi xe máy tông trọng thương.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, khi các lực lượng chức năng đang tổ chức cấm, tạm cấm đường Nghi Tàm, bất ngờ 2 nam thanh niên cố tình đi vào đường cấm, điều khiển xe máy chạy với tốc độ rất cao rồi tông trực diện chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ.

"Vụ việc khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị trọng thương, đã được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để cấp cứu", vị lãnh đạo thông tin.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cùng công an phường cũng có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo nội dung video clip được ghi lại, 2 nam thanh niên ngồi trên một xe máy, cố tình đi vào đoạn đường cấm dù lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng xe. Không chỉ vậy, tài xế còn điều khiển xe với tốc độ cao, tông trực diện một chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Cú tông khiến chiến sĩ cảnh sát bị ngã xuống đường. Chiếc xe máy cùng 2 "quái xế" cũng văng xa khỏi vị trí ngã ban đầu.

