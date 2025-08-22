UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về việc phát hiện thi thể trôi ngoài biển.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 21/8, ông Cao Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể trong tình trạng không còn nguyên vẹn trôi dạt trên biển.

Theo đó, khoảng 17h ngày 20/8, anh Phan Văn L. (31 tuổi, ngụ xã Đất Mũi) đi đặt lú ngoài biển. Khi phương tiện di chuyển vào bờ, cách kênh Lạch Hồng Dân khoảng 2km, anh L. phát hiện một tử thi đang trong quá trình phân hủy mạnh, không còn phần đầu và tứ chi. Trên người nạn nhân mặc áo thun màu xám, quần thun màu cam có in số 69.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo công an xã. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định thi thể là nam giới, không mang theo giấy tờ tùy thân và chưa rõ độ tuổi.

Sau khi khám nghiệm tử thi, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau bàn giao thi thể cho Hội chữ thập đỏ xã để mai táng.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.

