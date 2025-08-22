Được mệnh danh là quả 'trường thọ', quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân

Đào được trồng chủ yếu ở các vùng có khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới như Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu, châu Mỹ.

Quả đào là một loại trái cây có tên khoa học là Prunus Rosaceae. Đào có vỏ ngoài mịn hoặc có lông tơ, thịt quả mọng nước và hạt cứng. Quả đào thường có hình dạng tròn hoặc hơi dẹt, màu sắc thay đổi từ trắng, vàng đến đỏ hồng tùy thuộc vào giống và độ chín. Hương vị của đào có thể ngọt hoặc chua, thích hợp để ăn tươi, làm mứt, nấu ăn hoặc làm bánh.

Đào lông: Loại này có vỏ ngoài có lông tơ mềm và thịt quả ngọt; thịt quả dễ tách khỏi hạt, thường dùng để ăn tươi;

Có nhiều loại đào khác nhau được trồng và bán trên thị trường, dưới đây là một số loại phổ biến:

Đào trơn: Loại này có vỏ mịn, không có lông; vị ngọt và thơm, thích hợp ăn tươi hoặc dùng trong món tráng miệng;

Đào vàng: Đây là loại đào phổ biến trong các chợ và siêu thị, thịt quả màu vàng, vị ngọt thanh hoặc chua nhẹ;

Đào trắng: Thịt quả màu trắng, vị ngọt dịu, ít chua hơn so với đào vàng; thường được ưa chuộng dùng để ăn tươi.

Các loại đào này có thể khác nhau về kích thước, màu sắc và hương vị, tùy thuộc vào điều kiện trồng trọt và giống cây.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả đào đối với sức khỏe

Tốt cho hệ tiêu hóa: Một trong những lợi ích nổi bật nhất của quả đào là hàm lượng chất xơ cao. Cả chất xơ hòa tan và không hòa tan đều có mặt trong quả đào, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột. Chất xơ không hòa tan giúp tăng thể tích phân, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó phòng chống táo bón hiệu quả. Trong khi đó, chất xơ hòa tan hoạt động như một prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật và cải thiện quá trình tiêu hóa tổng thể.

Tăng cường hệ miễn dịch: Quả đào là một "kho tàng" vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có vai trò không thể thiếu trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, đồng thời kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, những "chiến binh" của cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các mầm bệnh khác. Việc bổ sung vitamin C từ quả đào một cách đều đặn sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn và ít bị ốm vặt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc sức khỏe đôi mắt: Đối với sức khỏe thị lực, quả đào là một lựa chọn tuyệt vời. Loại quả này chứa hàm lượng beta-carotene dồi dào, một tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, beta-carotene sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, một dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe đôi mắt. Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, cải thiện thị lực vào ban đêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Làm đẹp da: Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, quả đào còn là một bí quyết làm đẹp tự nhiên. Các vitamin và chất chống oxy hóa trong quả đào giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và mang lại làn da tươi trẻ, rạng rỡ. Vitamin E và kẽm có trong quả đào cũng góp phần vào việc bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Bạn có thể ăn trực tiếp, hoặc dùng quả đào để làm mặt nạ dưỡng da đều mang lại hiệu quả tốt.

Những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn quả đào

Có thể thấy đào là loại quả thơm ngon bổ dưỡng, chứa nhiều dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, ăn sai cách có thể gây hại cho sức khỏe. Do đó hãy nắm chắc những lưu ý sau đây:

Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch đào trước khi ăn: Do đào có lớp lông tơ, việc rửa đào trước khi ăn để loại bỏ lông tơ và bụi bẩn rất quan trọng để tránh gây tình trạng ngứa họng và dị ứng;

Loại bỏ hạt đào: Hạt đào không thể ăn được vì chúng chứa cyanide tự nhiên - một chất độc có thể gây hại cho sức khỏe nếu ăn phải số lượng lớn;

Chọn và bảo quản đào: Để đảm bảo chất lượng, bạn nên chọn đào mềm mọng, không bị vết thâm, nứt vỏ hay dấu hiệu hư hỏng.