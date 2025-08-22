Được mệnh danh là quả 'trường thọ', quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân

Dinh dưỡng 22/08/2025 05:00

Chắc hẳn khi nhắc đến những loại trái cây giàu dinh dưỡng và ngon miệng, chúng ta không thể nào không nghĩ đến quả đào. Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Quả đào là một loại trái cây có tên khoa học là Prunus Rosaceae. Đào có vỏ ngoài mịn hoặc có lông tơ, thịt quả mọng nước và hạt cứng. Quả đào thường có hình dạng tròn hoặc hơi dẹt, màu sắc thay đổi từ trắng, vàng đến đỏ hồng tùy thuộc vào giống và độ chín. Hương vị của đào có thể ngọt hoặc chua, thích hợp để ăn tươi, làm mứt, nấu ăn hoặc làm bánh.

Được mệnh danh là quả 'trường thọ', quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đào được trồng chủ yếu ở các vùng có khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới như Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu, châu Mỹ. 

Có nhiều loại đào khác nhau được trồng và bán trên thị trường, dưới đây là một số loại phổ biến:

Đào lông: Loại này có vỏ ngoài có lông tơ mềm và thịt quả ngọt; thịt quả dễ tách khỏi hạt, thường dùng để ăn tươi;

Đào trơn: Loại này có vỏ mịn, không có lông; vị ngọt và thơm, thích hợp ăn tươi hoặc dùng trong món tráng miệng;

Đào vàng: Đây là loại đào phổ biến trong các chợ và siêu thị, thịt quả màu vàng, vị ngọt thanh hoặc chua nhẹ;

Đào trắng: Thịt quả màu trắng, vị ngọt dịu, ít chua hơn so với đào vàng; thường được ưa chuộng dùng để ăn tươi.  

Các loại đào này có thể khác nhau về kích thước, màu sắc và hương vị, tùy thuộc vào điều kiện trồng trọt và giống cây.

Được mệnh danh là quả 'trường thọ', quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả đào đối với sức khỏe

Tốt cho hệ tiêu hóa: Một trong những lợi ích nổi bật nhất của quả đào là hàm lượng chất xơ cao. Cả chất xơ hòa tan và không hòa tan đều có mặt trong quả đào, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột. Chất xơ không hòa tan giúp tăng thể tích phân, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó phòng chống táo bón hiệu quả. Trong khi đó, chất xơ hòa tan hoạt động như một prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật và cải thiện quá trình tiêu hóa tổng thể.

Tăng cường hệ miễn dịch: Quả đào là một "kho tàng" vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có vai trò không thể thiếu trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, đồng thời kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, những "chiến binh" của cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các mầm bệnh khác. Việc bổ sung vitamin C từ quả đào một cách đều đặn sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn và ít bị ốm vặt hơn.

Được mệnh danh là quả 'trường thọ', quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc sức khỏe đôi mắt: Đối với sức khỏe thị lực, quả đào là một lựa chọn tuyệt vời. Loại quả này chứa hàm lượng beta-carotene dồi dào, một tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, beta-carotene sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, một dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe đôi mắt. Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, cải thiện thị lực vào ban đêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Làm đẹp da: Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, quả đào còn là một bí quyết làm đẹp tự nhiên. Các vitamin và chất chống oxy hóa trong quả đào giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và mang lại làn da tươi trẻ, rạng rỡ. Vitamin E và kẽm có trong quả đào cũng góp phần vào việc bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Bạn có thể ăn trực tiếp, hoặc dùng quả đào để làm mặt nạ dưỡng da đều mang lại hiệu quả tốt.

Những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn quả đào 

Có thể thấy đào là loại quả thơm ngon bổ dưỡng, chứa nhiều dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, ăn sai cách có thể gây hại cho sức khỏe. Do đó hãy nắm chắc những lưu ý sau đây: 

Được mệnh danh là quả 'trường thọ', quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch đào trước khi ăn: Do đào có lớp lông tơ, việc rửa đào trước khi ăn để loại bỏ lông tơ và bụi bẩn rất quan trọng để tránh gây tình trạng ngứa họng và dị ứng;

Loại bỏ hạt đào: Hạt đào không thể ăn được vì chúng chứa cyanide tự nhiên - một chất độc có thể gây hại cho sức khỏe nếu ăn phải số lượng lớn;

Chọn và bảo quản đào: Để đảm bảo chất lượng, bạn nên chọn đào mềm mọng, không bị vết thâm, nứt vỏ hay dấu hiệu hư hỏng.

Quả đào vào mùa giá siêu rẻ, không nên bỏ qua để cơ thể nhận về 5 lợi ích này

Quả đào vào mùa giá siêu rẻ, không nên bỏ qua để cơ thể nhận về 5 lợi ích này

Đào là một loại trái cây nhiệt đới rất được yêu thích bởi hương vị thơm ngon đặc trưng vào mùa hè. Vậy bạn đã biết ăn đào có tác dụng gì hay chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   quả đào công dụng của quả đào dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Sáu 22/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Sáu 22/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nguyên nhân người chồng phóng hỏa khiến cả nhà bỏng nặng ở Tây Ninh

Nguyên nhân người chồng phóng hỏa khiến cả nhà bỏng nặng ở Tây Ninh

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Danh tính người cha phóng hỏa phòng trọ, khiến vợ cũ và 2 con nguy kịch

Danh tính người cha phóng hỏa phòng trọ, khiến vợ cũ và 2 con nguy kịch

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Có nên bán nhà ở quê?

Có nên bán nhà ở quê?

Xã hội 1 giờ 32 phút trước
Được mệnh danh là quả "trường thọ" quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân

Được mệnh danh là quả "trường thọ" quả đào ăn vào bổ đủ đường không lo tăng cân

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Thần Phật che chở hút sạch lộc trời sau ngày 22/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi

Thần Phật che chở hút sạch lộc trời sau ngày 22/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/8/2025), 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/8/2025), 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/8/2025), 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Cuối ngày hôm nay (22/8/2025), 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ, rủng rỉnh tiền tài

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ, rủng rỉnh tiền tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì "cực bổ dưỡng"

Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì "cực bổ dưỡng"

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Ăn trứng gà mỗi ngày có tốt cho sức khỏe hay không?

Ăn trứng gà mỗi ngày có tốt cho sức khỏe hay không?

Đây là loại rau cực giàu Omega-3, không cần trồng cũng mọc đầy vườn nhà

Đây là loại rau cực giàu Omega-3, không cần trồng cũng mọc đầy vườn nhà