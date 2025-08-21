Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì 'cực bổ dưỡng'

Dinh dưỡng 21/08/2025 05:00

Chà là có vị ngọt tự nhiên, thường được biết đến như một món ăn vặt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại quả này còn mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của quả chà là để hiểu vì sao bạn nên bổ sung nó vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Quả chà là là một loại quả mọc trên cây chà là, thường có nguồn gốc từ Trung Đông, mặc dù hiện nay chúng cũng được trồng ở Địa Trung Hải, Châu Á, Hoa Kỳ và Mexico. Khi được hái, chúng giống như một quả nho khô lớn. Mặc dù bề ngoài bề ngoài như thế nhưng quả chà là chứa rất nhiều nước. Quả chà là có một hạt rất to ở giữa và không ăn được. 

Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì 'cực bổ dưỡng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết tất cả các quả chà là được bán ở các nước phương Tây đều được sấy khô. Bạn có thể biết liệu chà là có khô hay không dựa trên bề ngoài của chúng. Phần vỏ có nếp nhăn cho thấy chúng đã khô, trong khi vỏ mịn chứng minh đó là quả chà là tươi. Tùy thuộc vào giống, chà là tươi có kích thước khá nhỏ và có màu từ đỏ tươi đến vàng tươi.

Công dụng của quả chà là 

Nguồn cung cấp năng lượng dồi dào và tự nhiên

Quả chà chứa các loại đường đơn như fructose, sucrose và glucose, được cơ thể hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng một cách nhanh chóng. Khác với các loại đường tinh luyện trong bánh kẹo, đường trong chà là đi kèm với chất xơ, giúp duy trì mức năng lượng ổn định, tránh tình trạng tăng vọt và sụt giảm đột ngột của đường huyết.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón

Chà là chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột. Chất xơ không hòa tan giúp tăng thể tích phân, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó phòng ngừa táo bón hiệu quả. Trong khi đó, chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru.

Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì 'cực bổ dưỡng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương

Để có một bộ xương chắc khỏe, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các khoáng chất quan trọng. Chà là là một nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất thiết yếu như canxi, phốt pho, kali và magiê. Sự kết hợp của các khoáng chất này giúp củng cố mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Việc bổ sung chà là vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe xương khớp của bạn.

Tăng cường thị lực và sức khỏe đôi mắt

Chà là chứa nhiều vitamin A và lutein - hai dưỡng chất cực kỳ quan trọng cho sức khỏe đôi mắt. Vitamin A giúp duy trì thị lực, bảo vệ giác mạc và võng mạc, đặc biệt là thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong khi đó, lutein là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím (UV) và ánh sáng xanh, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì 'cực bổ dưỡng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quả chà là lúc nào tốt nhất?

Quả chà là rất tốt cho sức khỏe nếu biết bổ sung đúng cách, đúng lượng. Vậy nên ăn chà là lúc nào để phát huy tối đa lợi ích cho sức khỏe? Dưới đây là những thời điểm bạn nên ăn quả chà là:

Ăn vào bữa sáng: Nếu ăn chà là vào buổi sáng nó sẽ giúp bạn ăn sáng ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, nhờ thành phần chứa nhiều chất xơ nên bạn cũng sẽ no lâu hơn nhờ ăn chà là.

Ăn như một món ăn nhẹ buổi chiều: Bạn có thể ăn chà là như một món ăn nhẹ vào buổi chiều vì chà là sẽ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn nhờ hàm lượng chất xơ cao lẫn lượng đường tự nhiên sẵn có.

Ăn khi bạn đói: Khi bạn cảm thấy đói, ăn quả chà giúp bạn giảm nhanh cơn đói và no lâu hơn. Ngoài ra, kết hợp chà là cùng bơ đậu phộng để tăng cường hơn nữa cho cơ thể lượng chất xơ, carbs, protein dồi dào.

Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì 'cực bổ dưỡng' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn trước khi tập luyện: Trước khi tập luyện, bạn có thể ăn chà là để cơ thể được cung cấp một loại carb giải phóng chậm, đồng thời tạo ra dòng năng lượng ổn định.

Quả chà là có tác dụng làm ấm cơ thể không? Chuyên gia nêu quan điểm

Quả chà là có tác dụng làm ấm cơ thể không? Chuyên gia nêu quan điểm

Ngoài hương vị thơm ngon, chà là còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   quả chà là công dụng quả chà là dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/8/2025), 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/8/2025), Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (21/8/2025), Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Nói ra sự thật bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Nói ra sự thật bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến vợ ân hận trong muộn màng

Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến vợ ân hận trong muộn màng

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước
Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Tâm sự 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Ăn lá hẹ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích bất ngờ

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Ăn trứng gà mỗi ngày có tốt cho sức khỏe hay không?

Ăn trứng gà mỗi ngày có tốt cho sức khỏe hay không?

Đây là loại rau cực giàu Omega-3, không cần trồng cũng mọc đầy vườn nhà

Đây là loại rau cực giàu Omega-3, không cần trồng cũng mọc đầy vườn nhà

Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

4 lợi ích của đu đủ xanh với sức khoẻ mà không phải ai cũng biết

4 lợi ích của đu đủ xanh với sức khoẻ mà không phải ai cũng biết