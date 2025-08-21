Không ngờ loại quả căng mọng, giòn ngọt có bán ở chợ Việt lại được nhiều người săn đón vì 'cực bổ dưỡng'

Hầu hết tất cả các quả chà là được bán ở các nước phương Tây đều được sấy khô. Bạn có thể biết liệu chà là có khô hay không dựa trên bề ngoài của chúng. Phần vỏ có nếp nhăn cho thấy chúng đã khô, trong khi vỏ mịn chứng minh đó là quả chà là tươi. Tùy thuộc vào giống, chà là tươi có kích thước khá nhỏ và có màu từ đỏ tươi đến vàng tươi.

Quả chà là là một loại quả mọc trên cây chà là, thường có nguồn gốc từ Trung Đông, mặc dù hiện nay chúng cũng được trồng ở Địa Trung Hải, Châu Á, Hoa Kỳ và Mexico. Khi được hái, chúng giống như một quả nho khô lớn. Mặc dù bề ngoài bề ngoài như thế nhưng quả chà là chứa rất nhiều nước. Quả chà là có một hạt rất to ở giữa và không ăn được.

Quả chà chứa các loại đường đơn như fructose, sucrose và glucose, được cơ thể hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng một cách nhanh chóng. Khác với các loại đường tinh luyện trong bánh kẹo, đường trong chà là đi kèm với chất xơ, giúp duy trì mức năng lượng ổn định, tránh tình trạng tăng vọt và sụt giảm đột ngột của đường huyết.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón

Chà là chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột. Chất xơ không hòa tan giúp tăng thể tích phân, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó phòng ngừa táo bón hiệu quả. Trong khi đó, chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru.

Giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương

Để có một bộ xương chắc khỏe, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các khoáng chất quan trọng. Chà là là một nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất thiết yếu như canxi, phốt pho, kali và magiê. Sự kết hợp của các khoáng chất này giúp củng cố mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Việc bổ sung chà là vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe xương khớp của bạn.

Tăng cường thị lực và sức khỏe đôi mắt

Chà là chứa nhiều vitamin A và lutein - hai dưỡng chất cực kỳ quan trọng cho sức khỏe đôi mắt. Vitamin A giúp duy trì thị lực, bảo vệ giác mạc và võng mạc, đặc biệt là thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong khi đó, lutein là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím (UV) và ánh sáng xanh, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Ăn quả chà là lúc nào tốt nhất?

Quả chà là rất tốt cho sức khỏe nếu biết bổ sung đúng cách, đúng lượng. Vậy nên ăn chà là lúc nào để phát huy tối đa lợi ích cho sức khỏe? Dưới đây là những thời điểm bạn nên ăn quả chà là:

Ăn vào bữa sáng: Nếu ăn chà là vào buổi sáng nó sẽ giúp bạn ăn sáng ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, nhờ thành phần chứa nhiều chất xơ nên bạn cũng sẽ no lâu hơn nhờ ăn chà là.

Ăn như một món ăn nhẹ buổi chiều: Bạn có thể ăn chà là như một món ăn nhẹ vào buổi chiều vì chà là sẽ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn nhờ hàm lượng chất xơ cao lẫn lượng đường tự nhiên sẵn có.

Ăn khi bạn đói: Khi bạn cảm thấy đói, ăn quả chà giúp bạn giảm nhanh cơn đói và no lâu hơn. Ngoài ra, kết hợp chà là cùng bơ đậu phộng để tăng cường hơn nữa cho cơ thể lượng chất xơ, carbs, protein dồi dào.

Ăn trước khi tập luyện: Trước khi tập luyện, bạn có thể ăn chà là để cơ thể được cung cấp một loại carb giải phóng chậm, đồng thời tạo ra dòng năng lượng ổn định.