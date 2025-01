6 lợi ích của việc ăn 2 quả chà là mỗi ngày

Do hàm lượng chất xơ hòa tan cao, chà là hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và đi tiêu đều đặn. Theo các nghiên cứu, ăn hai quả chà là mỗi ngày trong nhiều tuần sẽ làm tăng đáng kể tần suất đi tiêu. Chất xơ hòa tan trong chà là làm mềm phân bằng cách giữ nước, trong khi chất xơ không hòa tan của chúng làm tăng thể tích phân. Điều này làm giảm táo bón và đẩy nhanh quá trình vận chuyển. Để hỗ trợ thêm cho quá trình giải độc, chất xơ trong chà là cũng liên kết với các chất độc như amoniac trong ruột kết, làm giảm quá trình tái hấp thu và thải ra ngoài qua phân.

Giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại bệnh tật

Nhiều chất chống oxy hóa có trong quả chà là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc một số bệnh nhất định. Các tế bào của bạn được bảo vệ khỏi các gốc tự do, đây là những hóa chất không ổn định có thể gây hại cho cơ thể và gây ra bệnh tật nhờ chất chống oxy hóa. Quả chà là dường như có nồng độ chất chống oxy hóa cao nhất khi so sánh với các loại trái cây tương tự khác, bao gồm quả sung và quả mận khô. Các chất chống oxy hóa mạnh gọi là flavonoid đã được nghiên cứu về khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh Alzheimer và một số loại ung thư. Chúng cũng có thể giúp giảm viêm. Carotenoid đã được chứng minh là hỗ trợ sức khỏe tim mạch và có thể làm giảm nguy cơ mắc các tình trạng ảnh hưởng đến mắt, như thoái hóa điểm vàng. Các đặc tính chống viêm của axit phenolic có thể giúp giảm bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh lâu dài

Các thành phần thực vật chống oxy hóa có nhiều trong quả chà là. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào của bạn khỏi tác hại mà các gốc tự do có thể gây ra. Để tự ổn định, các gốc tự do, là những kẻ cướp tế bào, lấy electron từ các tế bào khỏe mạnh. Tổn thương tế bào và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính tăng cao là một trong những chi phí liên quan đến hành vi trộm cắp này. Chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn quá trình phát triển bệnh này vì chúng chống lại các gốc tự do.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Mặc dù cực kỳ ngọt và chứa nhiều carbohydrate, nhưng chà là vẫn được chấp nhận đối với bệnh nhân tiểu đường. Trong một thử nghiệm có đối chứng ngẫu nhiên được tiến hành vào năm 2020, 100 người mắc bệnh tiểu đường loại 2 được yêu cầu tiêu thụ ba quả chà là mỗi ngày trong 16 tuần. Các phát hiện cho thấy tổng lượng cholesterol giảm và cholesterol HDL (tốt) tăng, có thể giúp những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 duy trì sức khỏe tim mạch tốt hơn. Hơn nữa, do chỉ số đường huyết thấp, chà là không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Do đó, những người mắc bệnh tiểu đường có thể đưa chà là vào chế độ ăn uống của mình. Để được hưởng lợi từ tác dụng tốt cho tim và hạ đường huyết, hãy tuân theo các khuyến nghị về khẩu phần ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Làm chắc xương

Vì chà là chứa nhiều khoáng chất nên chúng giúp xương chắc khỏe và chống lại các tình trạng tàn tật và đau đớn như loãng xương. Trong số nhiều khoáng chất khác, chà là chứa đồng, mangan và selen, giúp hình thành xương khỏe mạnh. Xương của bạn sẽ chắc khỏe hơn nếu bạn ăn 2 quả chà là mỗi ngày.

Làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn

Hormone thực vật, còn được gọi là phytohormone, hỗ trợ sự phát triển và sinh sản của thực vật, giống như hormone của con người. Ngoài ra, chúng có thể giúp làn da của bạn trông trẻ hơn. Vì lý do này, phytohormone đôi khi được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da. Thật tình cờ, quả chà là là nguồn cung cấp phytohormone tuyệt vời. Trong một thử nghiệm nhỏ, chiết xuất hạt chà là 5% đã được sử dụng để làm kem dưỡng da. Trong năm tuần, những phụ nữ trung niên thoa kem hai lần một ngày lên vùng quanh mắt. Nếp nhăn của họ ít sâu hơn và to hơn sau khi sử dụng kem hạt chà là. Mặc dù chỉ có mười phụ nữ tham gia thử nghiệm, nhưng những phát hiện này rất hứa hẹn và có ý nghĩa lâm sàng.