Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Sao quốc tế 20/08/2025 21:15

Vừa qua, một cư dân mạng đăng tải hình ảnh bắt gặp Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm đi siêu thị cùng nhau.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Ngô Thiến bị bắt gặp xuất hiện thân mật bên chồng cũ Trương Vũ Kiếm khi cả 2 cùng đưa con đi mua sắm. Không chỉ cười nói vui vẻ, 2 ngôi sao còn có những cử chỉ thân thiết khiến tin đồn tái hợp sau 3 năm ly hôn bùng lên mạnh mẽ.

Thực tế, đây không phải lần đầu Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm bị nghi tái hợp. Trước đó, cặp đôi từng bị bắt gặp cùng đi ăn, nhân chứng kể lại rằng Trương Vũ Kiếm liên tục gắp đồ ăn cho Ngô Thiến. Thêm vào đó, cư dân mạng còn soi được địa điểm quay phim mới Tước Cốt của Trương Vũ Kiếm chỉ cách nơi Ngô Thiến đang sinh sống khoảng 3km và xe của nam diễn viên này thường xuyên xuất hiện trước nhà cô trong nửa năm qua.

Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp? - Ảnh 1

Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm đều là nghệ sĩ thuộc công ty Hoa Sách. Khi mới quen nhau, nữ diễn viên sinh năm 1992 là gương mặt trẻ đang lên, được coi như "công chúa" của Hoa Sách nhờ thành công trong Bên Nhau Trọn Đời, Trạch Thiên Ký còn Trương Vũ Kiếm vẫn là cái tên khá mờ nhạt. Nhờ mối quan hệ tình cảm với Ngô Thiến, Trương Vũ Kiếm mới có cơ hội đóng chính cùng cô trong Anh Chỉ Thích Em, bộ phim giúp anh trở nên nổi tiếng.

Tuy bị chụp ảnh hẹn hò nhiều lần nhưng cặp đôi chưa bao giờ công khai. Cuối năm 2019, Ngô Thiến bất ngờ ở ẩn và bị nghi đã sinh con khi vòng 2 lớn bất thường. Mặc cho tin đồn dồn dập về việc kết hôn và có con, cặp sao Anh Chỉ Thích Em vẫn giữ im lặng.

Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp? - Ảnh 2

Tháng 3/2021, truyền thông ghi lại được hình ảnh Ngô Thiến bế con, lúc này Trương Vũ Kiếm mới lên tiếng thừa nhận việc cả hai đã bí mật kết hôn và có một cô con gái. Dù vậy, kể từ đó đến nay, anh chưa từng công khai nhắc đến vợ Ngô Thiến trong bất cứ hoạt động nào. 

Hành động này của Trương Vũ Kiếm khiến nam diễn viên hứng chịu vô vàn chỉ trích. Nhiều cư dân mạng cho rằng anh muốn duy trì hình tượng trai đẹp độc thân nên luôn phủ nhận việc có vợ con, phải đến khi bị paparazzi tung bằng chứng anh mới bị ép buộc thừa nhận. 

Thông tin cặp đôi "đường ai nấy đi" lập tức leo top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo, tuy nhiên thay vì những bình luận nuối tiếc, phần lớn cư dân mạng lại bày tỏ chúc mừng Ngô Thiến được giải thoát khỏi "tra nam" Trương Vũ Kiếm.

Hai năm trở lại đây, Trương Vũ Kiếm không tham gia dự án phim mới nào, các nhà sản xuất cũng e ngại nam diễn viên vì sợ phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Vừa qua, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước hình ảnh Ngô Thiến và con gái cưng bên nam diễn viên Trương Vũ Kiếm tại Disneyland Hong Kong (Trung Quốc).

Từ khóa:   Ngô Thiến sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

