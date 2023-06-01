Nụ hôn 'gây bão' khắp cõi mạng của Ngô Thiến và Trương Bân Bân trong “Ba phần hoang dã”

Phân cảnh Yến Thời lao đến và nắm tay Hướng Viên kéo vào nhà khi cô đang nói chuyện với Lộ Đông (ông bố đơn thân đang cảm mến Hướng Viên) lẫn cả hai không khỏi ngạc nhiên. Vừa bước vào nhà, Yến Thời trao Hướng Viên nụ hôn mãnh liệt. Anh cũng thẳng thắn hỏi cô, có muốn ở bên mình hay không.

Trong tập 20 của bộ phim "Ba phần hoang dã", sau khi nhận được tin nhắn của Yến Thời ( Trương Bân Bân ), Hướng Viên (Ngô Thiến) đã vội vã trở về Duy Lâm để gặp anh. Đúng lúc này, cả phòng đang ăn tiệc trước thềm Yến Thời chia tay công ty về chuyển về Thượng Hải. Biết được điều này, sau cùng, Hướng Viên không giấu được sự tức giận. Cô uống rượu và vội vã bỏ về.

Đánh giá về cặp đôi, khán giả cho rằng, hai ngôi sao Hoa ngữ có tương tác tốt, diễn xuất tinh tế. Người xem cảm nhận được sự thay đổi thú vị trong cảm xúc của nhân vật khi họ còn là sinh viên, tới khi đã trưởng thành. Đặc biệt là vai Tổ trưởng Từ Yến Thời - anh là người lạnh lùng trong công việc nhưng nồng nhiệt trong tình yêu.

Dù trên phim thì lãng mạn, song ngoài đời mỗi khi diễn cảnh thân mật, hai diễn viên luôn bật cười. Trong các video hậu trường được nhà sản xuất đăng tải, cho thấy Ngô Thiến, Trương Bân Bân khá gần gũi và thân thiết. Nếu như Ngô Thiến liên tục trêu đùa đàn em thì Trương Bân Bân cũng cho thấy sự ấm áp, quan tâm đến bạn diễn.

Đáng chú ý, sau phân cảnh hôn mãnh liệt, điểm nhiệt của phim đã tăng lên mốc 28.000 trên Tencent. Ngoài ra, theo thống kê mới nhất, điểm vote của phim trên Weibo đạt 8,4 điểm, trong khi có tới 47% chấm nội dung 5 sao.

Ba Phần Hoang Dã có nội dung kể về mối tình của đại tiểu thư tập đoàn lớn Hướng Viên và kỹ sư hàng hải Từ Yến Thời. Vì không muốn bị ông nội giục cưới, ép đi xem mắt, Hướng Viên chấp nhận đến một công ty con của tập đoàn để làm việc.

Tại đây, Hướng Viên gặp lại nam thần thời cấp 3 mà cô từng mặt dày theo đuổi, đến mức khiến anh phải chuyển trường. Hiện tại, Từ Yến Thời đã trở thành sếp của Hướng Viên. Trong quá trình giải quyết khủng hoảng của công ty, họ dần hiểu đối phương hơn và thắp lên ngọn lửa tình yêu.