Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 sau thời gian tập trung chăm sóc con , trạng thái của Ngô Thiến gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo đó, trạng thái của cô hiện tại đầy vẻ nhút nhát, thiếu tự tin khiến dân tình không xót xa. Nhiều netizen liên tưởng đến nhân vật Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời cô nàng từng thủ vai.

Theo đó, nhân vật Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời từng là cô gái hồn nhiên vui vẻ. Tuy nhiên, vì biến cố nên cô phải rời Trung Quốc đi du học. Sau 7 năm trở về Trung Quốc, cô nàng đã bị cuộc sống bào mòn mất đi nét yêu đời ngày nào. Chính vì thế, nhiều dân tình cho rằng trạng thái của Ngô Thiến hiện tại rất giống của Triệu Mặc Sênh mất hết sự hồn nhiên năm nào. Bên cạnh đó, khán giả cũng hy vọng Ngô Thiến có thể vui vẻ, yêu đời, tự tin trở lại sau khi tham gia chương trình này.

Được biết, Ngô Thiến từng ‘nữ thần thanh xuân’, từng có nhiều tác phẩm phim ảnh ấn tượng khán giả. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Ngô Thiến tạm ở ẩn sinh con cho Trương Vũ Kiếm nhưng nam diễn viên lại hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con trên truyền thông. Có thời điểm, dù bị dò hỏi nhiều lần, Trương Vũ Kiếm chỉ thừa nhận mình có một cô con gái, nhưng anh chưa từng nhắc đến Ngô Thiến.

Tháng 2/2022, Ngô Thiến xác nhận ly hôn Trương Vũ Kiếm sau 1 năm công khai kết hôn. Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nữ diễn viên chưa hề được mặc váy cưới, tổ chức hôn lễ hay xuất hiện công khai trước công chúng như các cặp vợ chồng khác trong showbiz.

Hành động thiếu tự tin của Ngô Thiến ở chương trình này trở thành thành tâm điểm, bởi sở dĩ ‘nữ thần thanh xuân’ hoạt bát, năng động ngày nào trở nên nhút nhát như hiện tại cũng chính vì gặp phải người chồng ‘tra nam’ là Trương Vũ Kiếm.