Hậu ly hôn, 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' Ngô Thiến tiếp tục xác nhận tham gia dự án truyền hình Mười Năm Của Chúng Ta

Sao quốc tế 31/08/2022 14:41

Truyền thông xứ Trung cho biết Ngô Thiến sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong một dự án phim truyền hình. Được biết bộ phim cô nàng đang quay có tựa đề là Mười Năm Của Chúng Ta.

Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết Ngô Thiến sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong một dự án phim truyền hình. Được biết bộ phim cô nàng đang quay có tựa đề là Mười Năm Của Chúng Ta. Trong phim, Ngô Thiến thủ vai nữ chính A Hương và phim sẽ được ghi hình ở tỉnh Chiết Giang.

Hậu ly hôn, 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' Ngô Thiến tiếp tục xác nhận tham gia dự án truyền hình Mười Năm Của Chúng Ta - Ảnh 1
Ngô Thiến sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong một dự án phim truyền hình đang quay có tựa đề là Mười Năm Của Chúng Ta - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, Mười Năm Của Chúng Ta có nội dung xoanh quanh câu chuyện của nữ chính A Hương cùng ông nội của mình là người Tây Ban Nha đã đạt được một khu định cư với sự giúp đỡ của Cao Peter. Theo đó, họ sẽ bắt tay nhau cùng mở rộng thị trường thông qua triển lãm nhập khẩu, cho thấy Trung Quốc cũng chân thành mong muốn chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới. Trong suốt quá trình đó, A Hương cũng thu hoạch được cho mình cả tình yêu lẫn tương lai sự nghiệp rộng mở.

Hậu ly hôn, 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' Ngô Thiến tiếp tục xác nhận tham gia dự án truyền hình Mười Năm Của Chúng Ta - Ảnh 2
Sau ly hôn, Ngô Thiến đã trở lại thời hoàng kim trong sự nghiệp phim ảnh - Ảnh: Internet

Được biết, đây là một trong những bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến sau khi ly hôn. Nữ thần thanh xuân ngày ấy từng có khoảng thời gian bị chê bai xuống sắc, sự nghiệp tuột dốc kể từ khi lấy chồng sinh con. Nhưng sau khi công bố ly hôn, Ngô Thiến sẽ quay lại thời hoàng kim và có vẻ rạng rỡ, vui tươi hơn.

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