Truyền thông xứ Trung cho biết Ngô Thiến sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong một dự án phim truyền hình. Được biết bộ phim cô nàng đang quay có tựa đề là Mười Năm Của Chúng Ta.

Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết Ngô Thiến sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong một dự án phim truyền hình. Được biết bộ phim cô nàng đang quay có tựa đề là Mười Năm Của Chúng Ta. Trong phim, Ngô Thiến thủ vai nữ chính A Hương và phim sẽ được ghi hình ở tỉnh Chiết Giang.

Ngô Thiến sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong một dự án phim truyền hình đang quay có tựa đề là Mười Năm Của Chúng Ta - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Mười Năm Của Chúng Ta có nội dung xoanh quanh câu chuyện của nữ chính A Hương cùng ông nội của mình là người Tây Ban Nha đã đạt được một khu định cư với sự giúp đỡ của Cao Peter. Theo đó, họ sẽ bắt tay nhau cùng mở rộng thị trường thông qua triển lãm nhập khẩu, cho thấy Trung Quốc cũng chân thành mong muốn chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới. Trong suốt quá trình đó, A Hương cũng thu hoạch được cho mình cả tình yêu lẫn tương lai sự nghiệp rộng mở.

Sau ly hôn, Ngô Thiến đã trở lại thời hoàng kim trong sự nghiệp phim ảnh - Ảnh: Internet

Được biết, đây là một trong những bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến sau khi ly hôn. Nữ thần thanh xuân ngày ấy từng có khoảng thời gian bị chê bai xuống sắc, sự nghiệp tuột dốc kể từ khi lấy chồng sinh con. Nhưng sau khi công bố ly hôn, Ngô Thiến sẽ quay lại thời hoàng kim và có vẻ rạng rỡ, vui tươi hơn.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh Làng giải trí Hoa ngữ có không ít sao nữ lựa chọn chấm dứt hôn nhân thiếu hạnh phúc thay thì chịu đựng. Cũng vì thế mà họ đã nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng vì thay đổi quá nhiều sau khi quay về với cuộc sống độc thân.

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