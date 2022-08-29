Hậu ly hôn, Ngô Thiến quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim 'Yêu Đương Đi Mùa Hè' cùng 'tình mới' Tần Tuấn Kiệt

Mới đây, bộ phim "Yêu Đương Đi Mùa Hè" mà Ngô Thiến vào vai nữ chính kết hợp cùng Tần Tuấn Kiệt đã chính thức được phát sóng kể từ ngày 28/8.

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Ngô Thiến cũng đã quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Yêu Đương Đi Mùa Hè, kết hợp cùng nam chính Tần Tuấn Kiệt. Đây là tác phẩm remake từ bộ phim "Tìm Thấy Tình Yêu" vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Trước đó, trong loạt ảnh và video hậu trường phim "Yêu Đương Đi Mùa Hè" của nữ diễn viên cùng bạn diễn Tần Tuấn Kiệt đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Nhiều cư dân mạng đã nhận xét rằng "phản ứng hóa học" của Tần Tuấn Kiệt và Ngô Thiến vô cùng bùng nổ, cảm giác mà hai người mang lại rất trẻ trung, rất thanh xuân. Dù là hậu trường chưa qua chỉnh sửa nhưng khoảnh khắc tương tác của cả hai vẫn vô cùng tự nhiên, không hề gượng ép.

Màn trở lại đầy hứa hẹn của Ngô Thiến trong bộ phim này khiến khán giả "đứng ngồi không yên" và đặt kì vọng nhiều vào khả năng diễn xuất của nữ diễn viên. Trước đó, lựa chọn kết hôn sinh con cùng Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến phải vắng bóng trên màn ảnh trong một thời gian khá dài và không có nhiều tài nguyên mới. Đến thời điểm hiện tại, màn trở lại mạnh mẽ với diễn xuất đầy ấn tượng của cô nàng vẫn khiến dân tình phải xuýt xoa.

"Yêu Đương Đi Mùa Hè" sẽ là hành trình tình yêu vô cùng rối ren của người trưởng thành. Trong phim, Ngô Thiến vào vai một nhà thiết kế có sự nghiệp sáng chói ở ngưỡng tuổi 30. Thế nhưng lần gặp lại bạn trai cũ của cô lại khiến cuộc đời cô thay đổi chóng mặt. Lúc này đây, tình cảm của cô cùng bạn trai hiện tại gặp biến cố và sứt mẻ.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh Làng giải trí Hoa ngữ có không ít sao nữ lựa chọn chấm dứt hôn nhân thiếu hạnh phúc thay thì chịu đựng. Cũng vì thế mà họ đã nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng vì thay đổi quá nhiều sau khi quay về với cuộc sống độc thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-ngo-thien-quay-tro-lai-man-anh-nho-voi-bo-phim-yeu-duong-di-mua-he-cung-tinh-moi-tan-tuan-kiet-496994.html