Hậu ly hôn với Vũ Kiếm, nhan sắc của 'bà mẹ một con' Ngô Thiến gây ấn tượng

Sao quốc tế 30/06/2022 19:05

Mới đây, Ngô Thiến gây chú ý khi nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang Weibo cá nhân.

Mới đây, Ngô Thiến đã chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang Weibo cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên khoe nhan sắc trẻ đẹp, rạng rỡ. Từ khóa "Trạng thái của Ngô Thiến" cũng lọt vào top được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội.

Sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến thường xuyên xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp ngọt ngào và bận rộn với nhiều dự án mới. Nhiều bình luận khẳng định ly hôn là một trong những quyết định sáng suốt của ngôi sao sinh năm 1992.

Hậu ly hôn với Vũ Kiếm, nhan sắc của 'bà mẹ một con' Ngô Thiến gây ấn tượng - Ảnh 1

Trước đó, Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm là cặp sao nên duyên nhờ màn ảnh nổi tiếng của showbiz Trung Quốc. Họ từng hợp tác trong Thịnh đường huyễn dạ (2017) và Anh chỉ thích em (2018). Sau khi Anh chỉ thích em kết thúc, truyền thông chụp được không ít hình ảnh hẹn hò của cặp nghệ sĩ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cặp sao bị nghi ngờ không có sự gắn kết. Sau khi công khai quan hệ, Trương Vũ Kiếm hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con trên truyền thông. Nam nghệ sĩ thường bị chê trách lạnh nhạt với Ngô Thiến.

Hậu ly hôn với Vũ Kiếm, nhan sắc của 'bà mẹ một con' Ngô Thiến gây ấn tượng - Ảnh 2

Hiện tại, sau khi "đường ai nấy đi", Ngô Thiến dần ổn định sự nghiệp thì Trương Vũ Kiếm lại hứng chịu sự ghét bỏ và tẩy chay bởi ồn ào hôn nhân. Một năm trở lại đây, nam nghệ sĩ không tham gia dự án phim mới nào, các nhà sản xuất cũng e ngại Trương Vũ Kiếm vì sợ phản ứng tiêu cực từ dư luận.  

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