Cháu gái chuyển đến sống gần Dương Mịch, Bố Lưu Khải Uy gây tranh cãi vì lý do này

Sao quốc tế 30/06/2022 12:15

Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng gia đình chồng cũ dường như vẫn không hề êm đẹp dù sau 4 năm ly hôn.

Xuất hiện tại sự kiện mới đây, nam diễn viên gạo cội Lưu Đan - cha ruột Lưu Khải Uy gây chú ý của giới truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn, Lưu Đan lần đầu tiên khen ngợi cháu gái Tiểu Gạo Nếp (Lưu Nhu Mễ) ngoan ngoãn và có thể tham gia các bài học trực tuyến một cách độc lập. Cô bé hiện đang học lớp hai tại một trường quốc tế ở Hồng Kông.

Nam diễn viên kỳ cựu rạng rỡ khi nhắc đến cháu gái: "Cháu gái là nguồn hạnh phúc của tôi trong cuộc sống. Mỗi khi nghe thấy tiếng cười của cháu khi đi làm về, mọi mệt mỏi của tôi đều tan biến".

Cháu gái chuyển đến sống gần <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/duong-mich.topic'>Dương Mịch</a>, Bố Lưu Khải Uy gây tranh cãi vì lý do này - Ảnh 1

Tại sự kiện, khi được phóng viên hỏi cháu gái Tiểu Gạo Nếp sẽ theo bố mẹ chuyển đến Đại lục để học tập? Lưu Đan tỏ ra đầy miễn cưỡng và bất lực, nói rằng "họ (Lưu Khải Uy và Dương Mịch) nên có một kế hoạch toàn diện".

Ngôi sao kỳ cựu còn tâm sự thêm: "Tôi già rồi, dù có nghĩ và lo lắng về điều đó thế nào đi nữa thì cũng vô ích. Quyết định thuộc về bố của Tiểu Gạo Nếp. Cháu gái có thể nói thông thạo tiếng phổ thông, nếu phải tới đại lục thì cô bé cũng có thể thích ứng sau khi đến đại lục".

Cháu gái chuyển đến sống gần Dương Mịch, Bố Lưu Khải Uy gây tranh cãi vì lý do này - Ảnh 2

Hiện tại, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều đang hoạt động sự nghiệp tại đại lục. Sau khi ly hôn, Tiểu Gạo Nếp ở với ông bà nội ở Hong Kong. Sau câu trả lời của ngôi sao gạo cội Lưu Đan, cư dân mạng đã nổ ra những bình luận trái chiều về mối quan hệ giữa Dương Mịch và phía nhà chồng cũ sau nhiều năm vẫn ly hôn.

Không hài lòng với việc Lưu Khải Uy để lộ mặt con gái, Dương Mịch tranh giành quyền nuôi con?

Không hài lòng với việc Lưu Khải Uy để lộ mặt con gái, Dương Mịch tranh giành quyền nuôi con?

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường của Tiểu Nhu Mễ, Lưu Khải Uy đã lên sân khấu cùng con gái, dẫn đến việc lộ ảnh trực diện khiến Dương Mịch không hài lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy sao Hoa ngữ sao Châu Á con gái Dương Mịch

TIN LIÊN QUAN

Không hài lòng với việc Lưu Khải Uy để lộ mặt con gái, Dương Mịch tranh giành quyền nuôi con?

Không hài lòng với việc Lưu Khải Uy để lộ mặt con gái, Dương Mịch tranh giành quyền nuôi con?

Công khai chỉ trích con dâu cũ ''trước bàn dân thiên hạ'', bố của Lưu Khải Uy nhận về hàng loạt 'gạch đá' từ phía người hâm mộ Dương Mịch

Công khai chỉ trích con dâu cũ ''trước bàn dân thiên hạ'', bố của Lưu Khải Uy nhận về hàng loạt 'gạch đá' từ phía người hâm mộ Dương Mịch

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2022: Ngô Thiến sẽ tiếp tục đóng phim ngôn tình, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2022: Ngô Thiến sẽ tiếp tục đóng phim ngôn tình, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'?

Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân trong dự án tiên hiệp

Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân trong dự án tiên hiệp

Dương Mịch bị 'soi' trán hói, ví như kiểu tóc của đàn ông

Dương Mịch bị 'soi' trán hói, ví như kiểu tóc của đàn ông

Dương Mịch ở tuổi 24: Xinh đẹp tựa như 'tiên nữ giáng trần', gây thương nhớ cực mạnh

Dương Mịch ở tuổi 24: Xinh đẹp tựa như 'tiên nữ giáng trần', gây thương nhớ cực mạnh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI