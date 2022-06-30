Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng gia đình chồng cũ dường như vẫn không hề êm đẹp dù sau 4 năm ly hôn.

Xuất hiện tại sự kiện mới đây, nam diễn viên gạo cội Lưu Đan - cha ruột Lưu Khải Uy gây chú ý của giới truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn, Lưu Đan lần đầu tiên khen ngợi cháu gái Tiểu Gạo Nếp (Lưu Nhu Mễ) ngoan ngoãn và có thể tham gia các bài học trực tuyến một cách độc lập. Cô bé hiện đang học lớp hai tại một trường quốc tế ở Hồng Kông.

Nam diễn viên kỳ cựu rạng rỡ khi nhắc đến cháu gái: "Cháu gái là nguồn hạnh phúc của tôi trong cuộc sống. Mỗi khi nghe thấy tiếng cười của cháu khi đi làm về, mọi mệt mỏi của tôi đều tan biến".

Tại sự kiện, khi được phóng viên hỏi cháu gái Tiểu Gạo Nếp sẽ theo bố mẹ chuyển đến Đại lục để học tập? Lưu Đan tỏ ra đầy miễn cưỡng và bất lực, nói rằng "họ (Lưu Khải Uy và Dương Mịch) nên có một kế hoạch toàn diện".

Ngôi sao kỳ cựu còn tâm sự thêm: "Tôi già rồi, dù có nghĩ và lo lắng về điều đó thế nào đi nữa thì cũng vô ích. Quyết định thuộc về bố của Tiểu Gạo Nếp. Cháu gái có thể nói thông thạo tiếng phổ thông, nếu phải tới đại lục thì cô bé cũng có thể thích ứng sau khi đến đại lục".

Hiện tại, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều đang hoạt động sự nghiệp tại đại lục. Sau khi ly hôn, Tiểu Gạo Nếp ở với ông bà nội ở Hong Kong. Sau câu trả lời của ngôi sao gạo cội Lưu Đan, cư dân mạng đã nổ ra những bình luận trái chiều về mối quan hệ giữa Dương Mịch và phía nhà chồng cũ sau nhiều năm vẫn ly hôn.

Không hài lòng với việc Lưu Khải Uy để lộ mặt con gái, Dương Mịch tranh giành quyền nuôi con? Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường của Tiểu Nhu Mễ, Lưu Khải Uy đã lên sân khấu cùng con gái, dẫn đến việc lộ ảnh trực diện khiến Dương Mịch không hài lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-gai-chuyen-den-song-gan-duong-mich-bo-luu-khai-uy-gay-tranh-cai-vi-ly-do-nay-479836.html