Không hài lòng với việc Lưu Khải Uy để lộ mặt con gái, Dương Mịch tranh giành quyền nuôi con?

Sao quốc tế 17/06/2022 20:15

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường của Tiểu Nhu Mễ, Lưu Khải Uy đã lên sân khấu cùng con gái, dẫn đến việc lộ ảnh trực diện khiến Dương Mịch không hài lòng.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch quyết định ly hôn năm 2018, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm nhiều thị phi và nhiều ồn ào. Rất nhiều người nuối tiếc cho mối tình của cả 2 bởi trước đây, cặp Uy - Mịch chính là đôi vợ chồng kiểu mẫu, nhận được sự yêu mến của hàng triệu người hâm mộ. Sau khi đường ai nấy đi, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều không đề cập tới nhau trước truyền thông.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán trước thông tin, khi Lưu Khải Uy xuất hiện tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường của Tiểu Nhu Mễ, anh đã lên sân khấu cùng con gái, dẫn đến việc lộ ảnh trực diện khiến Dương Mịch không hài lòng. Thậm chí cô còn bí mật trở về Hong Kong để bàn bạc vấn đề với Lưu Khải Uy, và cô không ngần ngại tuyên bố đấu tranh để giành quyền nuôi con.

Không hài lòng với việc Lưu Khải Uy để lộ mặt con gái, Dương Mịch tranh giành quyền nuôi con? - Ảnh 1

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, một số phóng viên báo chí đã đưa tin rằng vụ ly hôn giữa hai người có liên quan đến Tiểu Nhu Mễ. Cuộc hôn nhân vốn có ít thời gian bên nhau lại càng xa cách khiến hai vợ chồng vơi dần tình cảm, bất đồng về việc Tiểu Nhu Mễ có lộ diện hay không đã dẫn đến vụ ly hôn.

Không hài lòng với việc Lưu Khải Uy để lộ mặt con gái, Dương Mịch tranh giành quyền nuôi con? - Ảnh 2

Sau khi ly hôn, Lưu Khải Uy đều ở bên con gái, trong khi Dương Mịch hiếm khi trở về Hong Kong để thăm con. Điều này đã khiến mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế chịu áp lực không hề nhỏ trong việc hoàn thành trách nhiệm làm mẹ. Không chỉ vậy, những lùm xùm tình ái ồn ào của "Bạch Thiển" khiến cô đánh mất cảm tình từ phía người hâm mộ.

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