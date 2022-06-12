Vòng một của Dương Mịch bỗng 'mất hút' chỉ vì nguyên nhân quen thuộc này

Mới đây, loạt hình ảnh của Dương Mịch làm bùng nổ nhiều tranh luận trên mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, hình ảnh của Dương Mịch làm bùng nổ nhiều tranh luận trên mạng xã hội xứ Trung Quốc. Cụ thể, chiếc váy 2 dây cổ U được thiết kế cúp ngực và ôm sát đường cong cơ thể lại khiến Dương Mịch bị mất điểm trong mắt fan vì lộ vòng một phẳng lì thay vì hình ảnh gợi cảm trước đây.

Tuy nhiên, trong bộ ảnh mới này, Dương Mịch bị cư dân mạng "soi" vòng một phẳng lì khó tin khi mang những hình ảnh quá khứ ra so sánh. Dù bộ ảnh mới có nhiều góc chụp thẳng và nghiêng, nhưng vì việc photoshop quá đà đã khiến nữ minh tinh lộ khuyết điểm vòng một phẳng lì.

Sau khi loạt ảnh này được chia sẻ, cư dân mạng đã nổ ra loạt bình luận trái chiều. Nhiều cư dân mạng không khỏi băn khoăn khi so sánh với những hình ảnh trong quá khứ của mỹ nhân họ Dương.

Dương Mịch sinh năm 1986, là tiểu hoa đán 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc. Người đẹp được biết đến với Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Gần đây cô đóng Hộc Châu phu nhân, Bạo phong nhãn, Cảm ơn bác sĩ, Định luật 80/20 của tình yêu.. Dương Mịch mới xác nhận tham gia dự án Hồ yêu Tiểu Hồng Nương.

Dự án 'giải hạn' cho Dương Mịch sau 6 tháng thất nghiệp vì không tìm được bạn diễn? Hồ yêu Tiểu Hồng Nương là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay. Nữ diễn viên chịu cảnh thất nghiệp hơn 6 tháng qua vì không tìm được bạn diễn.

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