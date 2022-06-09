Dự án 'giải hạn' cho Dương Mịch sau 6 tháng thất nghiệp vì không tìm được bạn diễn?

Sina đưa tin trên trang Douban đã hé lộ thông tin về dàn diễn viên hùng hậu tham gia Hồ yêu Tiểu Hồng Nương, phần Nguyệt Hồng Thiên. Dự án khởi quay trong tháng 6 với nam nữ chính là Dương Mịch, Cung Tuấn. Các người đẹp thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ như Chúc Tự Đan, Đại Tư, Vương Nhất Phi, tài tử Trương Vân Long đều góp mặt.

Theo Sohu, Hồ yêu Tiểu Hồng Nương là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay. Nữ diễn viên chịu cảnh thất nghiệp hơn 6 tháng qua vì không tìm được bạn diễn. Trong đó, bộ phim Kiều tàng mà cô được mời đóng chính từ cuối năm 2021 đến nay vẫn chưa thể bấm máy vì không có nam chính.

Trong phần Nguyệt Hồng Thiên, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly. Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

Hồ yêu Tiểu Hồng Nương là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay - Ảnh: Internet

QQ đánh giá Dương Mịch đang rơi vào tình cảnh ảm đạm như Angelababy. Cô muốn hợp tác cùng nam diễn viên hạng A, vừa có khả năng diễn xuất, vừa có tiếng tăm để tạo ra tác phẩm chất lượng cao nhằm cứu vớt danh tiếng, nhưng không ai muốn diễn chung với Dương Mịch.

Khi Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng cũng nhận phản ứng trái chiều của khán giả. Hồ yêu Tiểu Hồng Nương vốn là phim hoạt hình nổi tiếng tại Trung Quốc. Nhân vật nữ chính vốn là minh chủ của giới yêu, nhưng khi bị mất hết pháp lực và trí nhớ, lại biến thành tiểu hồ ly nhỏ nhắn, đáng yêu tên Đồ Sơn Tô Tô. Khán giả lo lắng Dương Mịch đã 36 tuổi, bị cho là không phù hợp với vai Đồ Sơn Hồng Hồng.

Khán giả lo lắng Dương Mịch đã 36 tuổi, bị cho là không phù hợp với vai Đồ Sơn Hồng Hồng - Ảnh: Internet

Ngược lại, nam chính Cung Tuấn đang là cái tên được săn đón trong giới giải trí Trung Quốc, nhờ thành công của phim đam mỹ (tình yêu đồng giới nam) Sơn hà lệnh. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1992 đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án An Lạc truyện.

Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên đóng vai nữ phụ Đồ Sơn Nhã Nhã, em gái của Đồ Sơn Hồng Hồng, pháp lực cao cường, vẻ ngoài lạnh lùng. Viên Băng Nghiên từng đóng vai nữ chính, tạo dấu ấn mạnh trong các dự án Lưu ly, Chúc khanh hảo, Thính tuyết lâu. Do đó, khi nữ diễn viên nhận lời đóng phụ cho Dương Mịch, người hâm mộ của Viên Băng Nghiên không hài lòng.

Viên Băng Nghiên là nghệ sĩ thuộc công ty Hoan Thụy Thế Kỷ. Cô từng bị bạn diễn Thành Nghị đối xử lạnh nhạt khi tham gia dự án Lưu ly. Sau đó, Viên Băng Nghiên phải tạm ngừng đóng phim gần một năm. Fan của nữ diễn viên cho rằng công ty quản lý bỏ bê người đẹp, không giúp cô tìm dự án tốt, xứng tầm.

Nam diễn viên Trương Vân Long đóng Tam thiếu gia của Ngạo Lai quốc. Nhân vật này được miêu tả là có sức mạnh sánh ngang với trời đất, là chủ nhân của Đông Phương Nguyệt Sơ, chỉ một chiêu có thể hạ gục Hắc Hồ nữ vương.

Vai diễn Đồ Sơn Dung Dung do nữ diễn viên trẻ Hồ Liên Hinh sinh năm 2000 thể hiện. Đồ Sơn Dung Dung được biết đến là người đa mưu túc trí, được xưng "hồ yêu ngàn mặt", là nhị đương gia của tộc Đồ Sơn, cũng là sư phụ của Nhan Như Ngọc (Vương Hạc Đệ diễn).

Chúc Tự Đan vào vai Luật Văn Tiên là thợ bắt yêu Tây Vực, sau khi giết chết tên tù nhân bỏ trốn, được thăng một mạch từ tân binh trở thành đệ nhất nữ bộ khoái, lập nhiều chiến công, có khứu giác trời sinh, nhạy bén, trong quá trình bắt yêu ma.

Luật Văn Tiên gặp gỡ Nhan Như Ngọc, yêu quái có thể thay đổi hình dạng tùy thích, tự tin với vẻ ngoài của mình nên thường xuyên biến đổi thành anh chàng đẹp trai để tán tỉnh các cô gái. Nhan Như Ngọc bản thể là ngưu quỷ, dưới ánh trăng sẽ biến về nguyên hình.

Ngoài ra, dự án Hồ yêu Tiểu Hồng Nương còn có sự tham gia của Trần Đô Linh (vai Thúy Ngọc Linh). Nữ diễn viên vừa được yêu thích qua bộ phim thời dân quốc Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ. Trước đó, cô nổi tiếng với bộ phim điện ảnh Tai trái, do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn.

Đông Phương Tần Lan do Vương Nhất Phi đảm nhận. Cô cũng là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ của Dương Mịch. Người đẹp sinh năm 1995 từng đóng trong Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Ngự giao ký, song sự nghiệp chưa có nhiều danh tiếng.

Nhân vật phản diện Hắc Hồ do Quách Hiểu Đình đóng. Nữ diễn viên sinh năm 1993, vừa có màn thể hiện lấn lướt đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự giao ký. QQ đánh giá Thuận Đức tiên cơ của Quách Hiểu Đình là nhân vật nổi bật nhất trong phim. Đây là nhân vật độc ác, ngang tàng, lấy oán báo ân, khi không đạt được điều mình muốn thì cô thà phá hủy để không ai đạt được. Thuận Đức tiên cơ làm nhiều việc ác để hành hạ hai nhân vật chính, khiến người xem căm ghét.

Quách Hiểu Đình đã thành công khi biến nhân vật trở thành nỗi sợ của khán giả mỗi khi cô xuất hiện. Năm 16 tuổi, nữ diễn viên đã được biết tới khi sánh vai Dương Mịch, Lưu Thi Thi trong bộ phim cổ trang kinh điển Tiên kiếm kỳ hiệp 3.

Ngoài ra, khán giả cũng mong chờ sự xuất hiện của Lưu Thi Thi với vai trò khách mời trong Hồ yêu Tiểu Hồng Nương. Nhân vật Lưu Thi Thi đảm nhiệm là Đông Phương Hoài Trúc. Lưu Thi Thi và Dương Mịch có tình bạn thân thiết.