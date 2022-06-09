Dự án 'giải hạn' cho Dương Mịch sau 6 tháng thất nghiệp vì không tìm được bạn diễn?

Sao quốc tế 09/06/2022 10:00

Hồ yêu Tiểu Hồng Nương là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay. Nữ diễn viên chịu cảnh thất nghiệp hơn 6 tháng qua vì không tìm được bạn diễn.

Sina đưa tin trên trang Douban đã hé lộ thông tin về dàn diễn viên hùng hậu tham gia Hồ yêu Tiểu Hồng Nương, phần Nguyệt Hồng Thiên. Dự án khởi quay trong tháng 6 với nam nữ chính là Dương Mịch, Cung Tuấn. Các người đẹp thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ như Chúc Tự Đan, Đại Tư, Vương Nhất Phi, tài tử Trương Vân Long đều góp mặt.

Dự án 'giải hạn' cho Dương Mịch sau 6 tháng thất nghiệp vì không tìm được bạn diễn? - Ảnh 1
Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu trong phim Hồ yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet 

 

Trong phần Nguyệt Hồng Thiên, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly. Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

Theo Sohu, Hồ yêu Tiểu Hồng Nương là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay. Nữ diễn viên chịu cảnh thất nghiệp hơn 6 tháng qua vì không tìm được bạn diễn. Trong đó, bộ phim Kiều tàng mà cô được mời đóng chính từ cuối năm 2021 đến nay vẫn chưa thể bấm máy vì không có nam chính.

Dự án 'giải hạn' cho Dương Mịch sau 6 tháng thất nghiệp vì không tìm được bạn diễn? - Ảnh 2
Hồ yêu Tiểu Hồng Nương là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay - Ảnh: Internet

 

QQ đánh giá Dương Mịch đang rơi vào tình cảnh ảm đạm như Angelababy. Cô muốn hợp tác cùng nam diễn viên hạng A, vừa có khả năng diễn xuất, vừa có tiếng tăm để tạo ra tác phẩm chất lượng cao nhằm cứu vớt danh tiếng, nhưng không ai muốn diễn chung với Dương Mịch.

Khi Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng cũng nhận phản ứng trái chiều của khán giả. Hồ yêu Tiểu Hồng Nương vốn là phim hoạt hình nổi tiếng tại Trung Quốc. Nhân vật nữ chính vốn là minh chủ của giới yêu, nhưng khi bị mất hết pháp lực và trí nhớ, lại biến thành tiểu hồ ly nhỏ nhắn, đáng yêu tên Đồ Sơn Tô Tô. Khán giả lo lắng Dương Mịch đã 36 tuổi, bị cho là không phù hợp với vai Đồ Sơn Hồng Hồng.

Dự án 'giải hạn' cho Dương Mịch sau 6 tháng thất nghiệp vì không tìm được bạn diễn? - Ảnh 3

Khán giả lo lắng Dương Mịch đã 36 tuổi, bị cho là không phù hợp với vai Đồ Sơn Hồng Hồng - Ảnh: Internet

 

Ngược lại, nam chính Cung Tuấn đang là cái tên được săn đón trong giới giải trí Trung Quốc, nhờ thành công của phim đam mỹ (tình yêu đồng giới nam) Sơn hà lệnh. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1992 đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án An Lạc truyện.

Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên đóng vai nữ phụ Đồ Sơn Nhã Nhã, em gái của Đồ Sơn Hồng Hồng, pháp lực cao cường, vẻ ngoài lạnh lùng. Viên Băng Nghiên từng đóng vai nữ chính, tạo dấu ấn mạnh trong các dự án Lưu ly, Chúc khanh hảo, Thính tuyết lâu. Do đó, khi nữ diễn viên nhận lời đóng phụ cho Dương Mịch, người hâm mộ của Viên Băng Nghiên không hài lòng.

Viên Băng Nghiên là nghệ sĩ thuộc công ty Hoan Thụy Thế Kỷ. Cô từng bị bạn diễn Thành Nghị đối xử lạnh nhạt khi tham gia dự án Lưu ly. Sau đó, Viên Băng Nghiên phải tạm ngừng đóng phim gần một năm. Fan của nữ diễn viên cho rằng công ty quản lý bỏ bê người đẹp, không giúp cô tìm dự án tốt, xứng tầm.

Nam diễn viên Trương Vân Long đóng Tam thiếu gia của Ngạo Lai quốc. Nhân vật này được miêu tả là có sức mạnh sánh ngang với trời đất, là chủ nhân của Đông Phương Nguyệt Sơ, chỉ một chiêu có thể hạ gục Hắc Hồ nữ vương.

Vai diễn Đồ Sơn Dung Dung do nữ diễn viên trẻ Hồ Liên Hinh sinh năm 2000 thể hiện. Đồ Sơn Dung Dung được biết đến là người đa mưu túc trí, được xưng "hồ yêu ngàn mặt", là nhị đương gia của tộc Đồ Sơn, cũng là sư phụ của Nhan Như Ngọc (Vương Hạc Đệ diễn).

Chúc Tự Đan vào vai Luật Văn Tiên là thợ bắt yêu Tây Vực, sau khi giết chết tên tù nhân bỏ trốn, được thăng một mạch từ tân binh trở thành đệ nhất nữ bộ khoái, lập nhiều chiến công, có khứu giác trời sinh, nhạy bén, trong quá trình bắt yêu ma.

Luật Văn Tiên gặp gỡ Nhan Như Ngọc, yêu quái có thể thay đổi hình dạng tùy thích, tự tin với vẻ ngoài của mình nên thường xuyên biến đổi thành anh chàng đẹp trai để tán tỉnh các cô gái. Nhan Như Ngọc bản thể là ngưu quỷ, dưới ánh trăng sẽ biến về nguyên hình.

Ngoài ra, dự án Hồ yêu Tiểu Hồng Nương còn có sự tham gia của Trần Đô Linh (vai Thúy Ngọc Linh). Nữ diễn viên vừa được yêu thích qua bộ phim thời dân quốc Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ. Trước đó, cô nổi tiếng với bộ phim điện ảnh Tai trái, do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn.

Đông Phương Tần Lan do Vương Nhất Phi đảm nhận. Cô cũng là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ của Dương Mịch. Người đẹp sinh năm 1995 từng đóng trong Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Ngự giao ký, song sự nghiệp chưa có nhiều danh tiếng.

Nhân vật phản diện Hắc Hồ do Quách Hiểu Đình đóng. Nữ diễn viên sinh năm 1993, vừa có màn thể hiện lấn lướt đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự giao ký. QQ đánh giá Thuận Đức tiên cơ của Quách Hiểu Đình là nhân vật nổi bật nhất trong phim. Đây là nhân vật độc ác, ngang tàng, lấy oán báo ân, khi không đạt được điều mình muốn thì cô thà phá hủy để không ai đạt được. Thuận Đức tiên cơ làm nhiều việc ác để hành hạ hai nhân vật chính, khiến người xem căm ghét.

Quách Hiểu Đình đã thành công khi biến nhân vật trở thành nỗi sợ của khán giả mỗi khi cô xuất hiện. Năm 16 tuổi, nữ diễn viên đã được biết tới khi sánh vai Dương Mịch, Lưu Thi Thi trong bộ phim cổ trang kinh điển Tiên kiếm kỳ hiệp 3.

Ngoài ra, khán giả cũng mong chờ sự xuất hiện của Lưu Thi Thi với vai trò khách mời trong Hồ yêu Tiểu Hồng Nương. Nhân vật Lưu Thi Thi đảm nhiệm là Đông Phương Hoài Trúc. Lưu Thi Thi và Dương Mịch có tình bạn thân thiết.

 

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Netizen truyền nhau thông tin vai nam chính của Mộng Hoa Lục lựa chọn ban đầu không thuộc về Trần Hiểu dù nam diễn viên rất hợp vai Cố Thiên Phàm.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương MỊch diễn viên Dương MỊch sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Netizen khui lại loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đang cố tình bắt chước phong cách của Dương Mịch?

Netizen khui lại loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đang cố tình bắt chước phong cách của Dương Mịch?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Fan Viên Băng Nghiên bất bình vì nữ diễn viên vào vai nữ thứ 'dưới trướng' nữ chính Dương Mịch?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Fan Viên Băng Nghiên bất bình vì nữ diễn viên vào vai nữ thứ 'dưới trướng' nữ chính Dương Mịch?

Dương Mịch 'bội thu' triệu đô trong vòng 2 năm hoạt động nghệ thuật

Dương Mịch 'bội thu' triệu đô trong vòng 2 năm hoạt động nghệ thuật

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Rộ tin Dương Mịch chấp nhận để nữ phụ vượt mặt trong phim? Cộng đồng mạng bức xúc 'Thấy Dương Mịch ngày càng mất giá'

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Rộ tin Dương Mịch chấp nhận để nữ phụ vượt mặt trong phim? Cộng đồng mạng bức xúc 'Thấy Dương Mịch ngày càng mất giá'

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi nâng đỡ đàn em: Dương Mịch hết lòng vì 'gà cưng', Lý Băng Băng mát tay nâng đỡ ai cũng nổi

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi nâng đỡ đàn em: Dương Mịch hết lòng vì 'gà cưng', Lý Băng Băng mát tay nâng đỡ ai cũng nổi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 28 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 18 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 18 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI