Dân tình lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh vì sợ đi theo 'vết xe đổ' của Dương Mịch, Lâm Canh Tân

Sao quốc tế 30/05/2022 16:00

Khán giả lo ngại cho Triệu Lệ Dĩnh khi sự nghiệp của cô ngày càng đi xuống, rất giống trường hợp của Dương Mịch và Lâm Canh Tân.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung liên quan đến sự nghiệp sắp tới của Triệu Lệ Dĩnh

Cụ thể, blogger cho biết Lệ Dĩnh hiện không mát tay trong việc chọn kịch bản. Những dự án gần đây của cô đều không nhận được nhiều sự chú ý. Nguồn tin cho biết thêm, với việc chọn kịch bản ngày càng chán hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh rất có khả năng sẽ lui về tìm hướng đi mới như các đồng nghiệp của cô. 

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Bên cạnh đó, người này cũng chỉ ra rằng những tin đồn liên quan đến việc Dương Mịch lui về kinh doanh đã khiến họ liên hệ đến tình trạng của Triệu Lệ Dĩnh hiện tại. Bạn diễn của Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Lâm Canh Tân cũng bị réo tên vì việc chọn kịch bản không mát tay. 

Ngoài ra, nhiều người cho rằng đã đến lúc Triệu Lệ Dĩnh thay đổi quan niệm chọn kịch bản. Họ cảm nhận nữ diễn viên dường như đang hướng tới các dạng nhân vật phù hợp với độ tuổi. Nhiều người đồng ý với quan điểm của blogger bởi những dự án hiện tại của Lệ Dĩnh như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hay Dã Man Sinh Trưởng đều không gây được tiếng vang.

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Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh xác nhận "tái hợp" trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Mỹ nhân 8x tham gia nhiều vai diễn lớn nhỏ, bỏ túi hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Sở Kiều Truyện, Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Lão Cửu Môn, Sam Sam tới rồi… Nữ diễn viên từng kết hôn với Phùng Thiệu Phong và có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên, cả hai đã "đường ai nấy đi" do những bất đồng trong hôn nhân và vấn đề mẹ chồng – nàng dâu.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Lâm Canh Tân Sao Hoa ngữ sao Châu Á

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