Dàn tiểu Hoa đán 85 đình đám của làng giải trí Hoa ngữ: Lưu Diệc Phi 'chật vật' lấy lại ngôi vương, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hôn nhân rạn nứt

Nổi tiếng và xinh đẹp là thế nhưng diễn xuất không tiến bộ của Lưu Diệc Phi vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận rằng cô ấy là một người rất kính nghiệp, có tinh thần cầu tiến khi luôn tự mình đóng các cảnh hành động khó ngay cả khi tuổi nghề còn rất trẻ.

Lưu Diệc Phi lần đầu ghi dấu ấn trong mắt công chúng là vào năm 2003, khi ấy cô mới chỉ 16 tuổi và trở thành nữ chính Vương Ngữ Yên trong phim Thiên Long Bát Bộ. Gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài trong trẻo, thuần khiết, biệt danh "Thần tiên tỷ tỷ" từ đó cũng đã được ra đời.

Trong suốt sự nghiệp của mình, cô tham gia rất nhiều bộ phim, nhưng để lại ấn tượng hầu hết là những vai diễn cổ trang như Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, Ngu Cơ trong Hồng Môn Yến, Điêu Thuyền trong Đồng Tước Đài, Bạch Thiển trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa,... Năm 2009, Lưu Diệc Phi được trao danh hiệu là một trong "Tứ Tiểu Hoa Đán". Nữ diễn viên cũng liên tục lấn sân sang phim điện ảnh nhưng không đạt được thành công như mong đợi, đặc biệt là vai diễn Hoa Mộc Lan trong Mulan (live action) đã nhận về nhiều chỉ trích.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh từng là một diễn viên vô danh trong làng giải trí Hoa ngữ. Phải tới năm 2010, sau khi đóng vai phụ trong bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng và vai diễn Công chúa Tình Nhi trong Tân Hoàn Châu Cách Cách thì tên tuổi cô mới được nhiều người biết đến. Cô cũng sở hữu cho mình nhiều tác phẩm nổi tiếng như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện,...

Cô bất ngờ tuyên bố kết hôn với Phùng Thiệu Phong vào tháng 10/2018. Tháng 8/2019, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã quay trở lại showbiz sau khi sinh con. Từng bị nhận xét là có nhan sắc kém hơn so với các tiểu Hoa đán cùng thời, nhưng có thể thấy, nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng thăng hạng và khí chất thu hút hơn trong mắt công chúng.

Dương Mịch

Dương Mịch tham gia diễn xuất từ năm 4 tuổi, cô được đoàn làm phim Đường Minh Hoàng chọn vào vai Hàm Nghi công chúa. Nữ diễn viên cũng chính thức bước vào sự nghiệp diễn xuất kể từ đó. Đến nay, cô vẫn duy trì được độ nổi tiếng sau 10 năm với những vai diễn trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Người Phiên Dịch, Tam Sinh Tam Thế, Phù Dao Hoàng Hậu,...

Không chỉ thành công với nhiều vai diễn, Dương Mịch còn là cái tên được mời làm người mẫu quảng cáo với cát-xê đắt đỏ.

Dương Mịch cũng từng có một mối tình đẹp với nam diễn viên Lưu Khải Uy. Cả hai kết hôn vào tháng 1/2014 và tổ chức hôn lễ ở đảo Bali. Tháng 6 cùng năm, Dương Mịch hạ sinh con gái đầu lòng Tiểu Gạo Nếp. Tuy nhiên cả hai đã ly hôn vào năm 2018.

Đường Yên

Năm 2009, cô nổi đình đám nhờ vai diễn Tử Huyên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Sau thành công đó, cô liên tục thử sức thêm nhiều vai diễn. Tuy được nhận xét là mắt chọn kịch bản có vẻ đi xuống, diễn xuất không ấn tượng như trước nhưng không thể phủ nhận cô đều có cho mình những tác phẩm nổi tiếng. Trong đó phải kể đến hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như Thiên Kim Nữ Tặc, Hoạt Sắc Sinh Hương, Bên Nhau Trọn Đời, Cẩm Tú Vị Ương,...

Về chuyện tình cảm, may mắn thay, cô gặp được La Tấn khi cả hai đóng chung bộ phim Cẩm Tú Vị Ương. Năm 2018, cả hai chính thức về chung một nhà và đón cô con gái đầu lòng. Hiện tại Đường Yên cũng ít đóng phim dần và chủ yếu tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.

Angelababy

Trong số tiểu Hoa đán kể trên, diễn xuất của Angelababy được đánh giá có phần lép vế nhất, đồng thời cũng là người có ít tác phẩm nổi bật. Khán giả thường thấy nữ diễn viên với nét diễn đơ cứng, biểu cảm quá lố và có thói quen trợn mắt. Angelababy được biết tới với những vai diễn trong phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, First Time,... Tuy diễn xuất không mấy nổi trội, nhưng bù lại, Angelababy là người sở hữu nhan sắc vô cùng tuyệt mỹ, trong trẻo, thuần khiết.

Năm 2010, nữ minh tinh được phát hiện hẹn hò với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Và cũng kể từ đó, sự nghiệp của Angelababy cũng "một bước lên mây". Chỉ một năm sau đó, cô bị tố là tiểu tam xen vào chuyện tình giữa Lý Phi Nhi và Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, ngày 28/1/2022, cả hai đã lên tiếng xác nhận ly hôn sau một thời gian dài với những tin đồn rạn nứt.