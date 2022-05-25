'Chốt đơn' nam chính là Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh liền tung loạt ảnh tuyên truyền 'Dữ Phượng Hành'

Sao quốc tế 25/05/2022 15:30

Mới đây, loạt ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh tuyên truyền cho dự án phim "Dữ Phượng Hành" khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Cách đây không lâu, bộ phim cổ trang "Dữ Phượng Hành" (Bổn Vương Ở Đây) chính thức công bố hai diễn viên chính là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Đây là một trong những dự án phim trọng điểm của Tencent, chính vì vậy người hâm mộ hoàn toàn có thể kì vọng vào một tác phẩm được đầu tư cả về nội dung lẫn hình ảnh xuất sắc.

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Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng thành đôi trong bộ phim truyền hình "Sở Kiều Truyện" từ 5 năm trước. Phim đạt nhiều thành tích ấn tượng trong và ngoài nước, nâng tầm tên tuổi hai diễn viên chính. 

Việc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả khi dự án Sở Kiều Truyện phần 2 vẫn còn bỏ ngỏ. Sau khi công bố dự án mới, từ khóa "Dữ Phượng Hành" đã đứng đầu bảng tìm kiếm trên weibo, cho thấy sự háo hức từ phía người hâm mộ. 

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Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly còn Lâm Canh Tân vào vai Hành Chỉ. Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) là một cô gái mạnh mẽ uy lực được Ma Giới kính nể. Tuy là một cô gái nhưng cô có thể cầm quân chinh phạt sa trường, nhắc đến tên không ai không nể sợ. Thẩm Ly bị chỉ định hôn ước với Phất Dung Quân - một kẻ nổi tiếng háo sắc và lăng nhăng. Vì không chấp nhận mối hôn nhân sắp đặt, cô quyết định chạy trốn khỏi Ma Giới.

Trên đường bỏ trốn, cô gặp nạn và rơi xuống nhân gian, tại đây cô được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) giúp đỡ và cưu mang. Cả hai dần nảy sinh tình cảm, song lúc này Thẩm Ly phải quay trở về lại Ma Giới, còn Hành Chỉ đối mặt với sinh lão bệnh tử.

Hiện tại, Dữ Phượng Hành chưa có lịch khởi quay cũng như lịch phát sóng chính thức.

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Sau 5 năm cuối cùng khán giả cũng được chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái ngộ trên màn ảnh.

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