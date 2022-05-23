Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng nhưng vẫn phải đóng vai phụ bởi vì 'nể mặt' mỹ nhân này

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận đóng vai thứ trong một bộ phim bởi vì cô ấy bị thuyết phục bởi kỹ năng diễn xuất của nữ chính.

Mặc dù kỹ năng diễn xuất khá và liên tục thử thách với những vai diễn mới, rating các phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính cơ bản ổn định. Nhưng cũng có thời điểm, nữ diễn viên phải chịu đóng vai phụ. Sau khi nhìn thấy tên của nữ chính, cư dân mạng chỉ biết gật gù đồng tình.

Gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang chuẩn bị cho một tác phẩm, nhưng không ngờ, cô không được đảm nhận vai nữ chính trong phim. Sau khi tin tức được tung ra đã khiến rất nhiều người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng.

Triệu lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Bộ phim truyền hình mà Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ thứ có tên là "Đại Thanh Tướng Quốc", nữ chính không phải là hoa đán nào khác mà chính là Tôn Lệ. So với Triệu Lệ Dĩnh, Tôn Lệ có thể nói là một nữ nghệ sĩ có địa vị khá cao trong làng giải trí, dù đã 2 con nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng và ngoại hình khá ổn, diễn xuất thì khỏi phải bàn.

Chính vì vậy, người hâm mộ tin rằng Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận đóng vai thứ bộ phim này không phải vì không có phim quay, mà bởi vì cô ấy bị thuyết phục bởi kỹ năng diễn xuất của Tôn Lệ.

Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng có những bộc bạch thẳng thắn về vai trò và mong muốn làm diễn viên của bản thân. Nữ diễn viên cho biết: "Làm diễn viên là ước mơ từ thuở nhỏ của em, em sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào nếu ước mơ đó xứng đáng. Tuy nhiên, nếu ước mơ đó không thành sự thật em sẽ coi như đây là một trải nghiệm. Dù nó có thất bại đi chăng nữa thì lần thất bại này cũng sẽ đóng góp cho tương lai sau này của em. Em luôn muốn thử thách bản thân. Bởi vì chẳng có thách thức, em làm sao tiến bộ lên được. Con gái phải có sự nghiệp, công việc của riêng mình thì mới có thể tự tin để bước ra ngoài đời, chào đón tình yêu".

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