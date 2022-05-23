Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng nhưng vẫn phải đóng vai phụ bởi vì 'nể mặt' mỹ nhân này

Sao quốc tế 23/05/2022 12:12

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận đóng vai thứ trong một bộ phim bởi vì cô ấy bị thuyết phục bởi kỹ năng diễn xuất của nữ chính.

Mặc dù kỹ năng diễn xuất khá và liên tục thử thách với những vai diễn mới, rating các phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính cơ bản ổn định. Nhưng cũng có thời điểm, nữ diễn viên phải chịu đóng vai phụ. Sau khi nhìn thấy tên của nữ chính, cư dân mạng chỉ biết gật gù đồng tình.

Gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang chuẩn bị cho một tác phẩm, nhưng không ngờ, cô không được đảm nhận vai nữ chính trong phim. Sau khi tin tức được tung ra đã khiến rất nhiều người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng.

trieu le dinh
Triệu lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Bộ phim truyền hình mà Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ thứ có tên là "Đại Thanh Tướng Quốc", nữ chính không phải là hoa đán nào khác mà chính là Tôn Lệ. So với Triệu Lệ Dĩnh, Tôn Lệ có thể nói là một nữ nghệ sĩ có địa vị khá cao trong làng giải trí, dù đã 2 con nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng và ngoại hình khá ổn, diễn xuất thì khỏi phải bàn.

Chính vì vậy, người hâm mộ tin rằng Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận đóng vai thứ bộ phim này không phải vì không có phim quay, mà bởi vì cô ấy bị thuyết phục bởi kỹ năng diễn xuất của Tôn Lệ.

ton le
Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng có những bộc bạch thẳng thắn về vai trò và mong muốn làm diễn viên của bản thân. Nữ diễn viên cho biết: "Làm diễn viên là ước mơ từ thuở nhỏ của em, em sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào nếu ước mơ đó xứng đáng. Tuy nhiên, nếu ước mơ đó không thành sự thật em sẽ coi như đây là một trải nghiệm. Dù nó có thất bại đi chăng nữa thì lần thất bại này cũng sẽ đóng góp cho tương lai sau này của em. Em luôn muốn thử thách bản thân. Bởi vì chẳng có thách thức, em làm sao tiến bộ lên được. Con gái phải có sự nghiệp, công việc của riêng mình thì mới có thể tự tin để bước ra ngoài đời, chào đón tình yêu".

Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong, Dương Tử chưa chiếu nhưng vẫn có thành tích đáng nể

Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong, Dương Tử chưa chiếu nhưng vẫn có thành tích đáng nể

Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử là 3 diễn viên có tác phẩm được mong chờ nhất hiện nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tôn Lệ sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao phim Trung Quốc

TIN LIÊN QUAN

Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong, Dương Tử chưa chiếu nhưng vẫn có thành tích đáng nể

Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong, Dương Tử chưa chiếu nhưng vẫn có thành tích đáng nể

Sau bao tin đồn 'thay thế nam chính', 'Dữ Phượng Hành' vẫn nhất quyết 'mai mối' Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Sau bao tin đồn 'thay thế nam chính', 'Dữ Phượng Hành' vẫn nhất quyết 'mai mối' Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Lâm Canh Tân giảm cân thất bại, 'Dữ Phượng Hành' loay hoay tìm nam chính mới 'sánh cùng' Triệu Lệ Dĩnh

Lâm Canh Tân giảm cân thất bại, 'Dữ Phượng Hành' loay hoay tìm nam chính mới 'sánh cùng' Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh chơi đùa với em bé trong hậu trường phim, liệu có phải vì quá nhớ con trai của mình?

Triệu Lệ Dĩnh chơi đùa với em bé trong hậu trường phim, liệu có phải vì quá nhớ con trai của mình?

Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh cùng loạt sao Hoa ngữ bị cấm nhận cát-xê bằng tiền mặt

Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh cùng loạt sao Hoa ngữ bị cấm nhận cát-xê bằng tiền mặt

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'tấn công' trên đường, 'mặt biến sắc' ngay khi nép vào người bạn

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'tấn công' trên đường, 'mặt biến sắc' ngay khi nép vào người bạn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI