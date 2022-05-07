Cư dân mạng xứ Trung lan truyền những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh hoảng hốt khi đột nhiên có người hâm mộ tiến lại gần lúc cô đang đi cùng bạn.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao khi một blogger chia sẻ những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh bị một người lạ mặt qua đường tiến sát lại gần khi cô đang đi dạo phố cùng bạn. Cụ thể, trong đoạn clip được ghi lại, nữ diễn viên diện một bộ trang phục thoải mái, đi giày thể thao, cô đeo khẩu trang và đội mũ rất kín đáo.

Trong lúc vợ cũ Phùng Thiệu Phong đang cùng bạn đi ngoài phố, một chàng trai lạ mặt bất ngờ áp sát hai người khiến cho mỹ nhân họ Triệu giật mình và lùi về phía sau. Người bạn nữ đi cùng cô cũng nhanh tay kéo Lệ Dĩnh ra sau và tỏ ra không thoải mái với "người lạ mặt".

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người nhận xét đây là tình huống nguy hiểm vì người lạ mặt đó là nam và không biết mục đích của anh ta là gì. Mặc dù, Triệu Lệ Dĩnh ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng, đây là một trong những lần hiếm hoi cô không những bị quay clip mà còn bị người lạ mặt đến gần. Đoạn clip đã khiến cho người hâm mộ của cô lo lắng cho sự an toàn của thần tượng.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi quay xong bộ phim "Dã Man Sinh Trưởng", và chuẩn bị "nhập đoàn" dự án phim "Dữ Phượng Hành" trong tháng 6 tới đây.

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