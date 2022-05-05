Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' với loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, 'bóc mẽ' nhan sắc thật của mẹ đơn thân

Sao quốc tế 05/05/2022 20:36

Gần đây, xuất hiện tại một sự kiện của CCTV - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành đề tài "gây sốt" và được đông đảo cư dân mạng bàn tán.

Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ góp mặt trong 1 sự kiện của CCTV - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Ngay lập tức, nhan sắc của bà mẹ 1 con đã trở thành đề tài "gây sốt" và được nhiều cư dân mạng bàn tán.

Gương mặt trở nên thanh thoát, ánh mắt có thần, cùng với đó là sự tự tin trước ống kính ngày càng được cải thiện.

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Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung cho công việc và chăm sóc con cái và từ chối phản hồi bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện tình cảm. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng hạn chế nhắc tới đối phương để tránh những lùm xùm.  

Bên cạnh đó, sau khi trở thành mẹ đơn thân, nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh ngày càng “lên hương”. Sự nghiệp của cô cũng thăng hoa trông thấy, cô liên tục đi lại giữa các địa điểm để ghi hình, chụp quảng cáo, dự sự kiện…

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Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn thành xong dự án "Dã man sinh trưởng" và chờ ngày khởi chiếu. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Không được vãng sinh, có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ. Phim kể về Hứa Ban Hạ, người làm công việc thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ đã làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh.

Việc Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Âu Hào trong Dã man sinh trưởng đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực, có diễn xuất khá tốt. Tuy nhiên, nói về mức độ nổi tiếng thì Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa Âu Hào. Vậy nên, có khả năng lúc phim phát sóng, Âu Hào sẽ chịu áp lực lớn từ truyền thông và dư luận.

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