Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng một khung hình trong chương trình mới, hồi tưởng lại Lão Cửu Môn, trạng thái của nàng hoa đán thế nào?

Khi được hỏi, trong số rất nhiều vai diễn, bạn nghĩ vai nào có thể gọi là “chuẩn mực của tuổi trẻ”? Triệu Lệ Dĩnh không chỉ liệt kê một hay hai mà cô nói rằng mỗi vai diễn đều có sự dũng cảm và kiên trì, và họ sẽ có ước mơ của riêng mình như Doãn Tân Nguyệt, Bích Dao, Minh Lan, Sở Kiều và các nhân vật khác của cô đều có nét đặc sắc riêng và họ đều có những phẩm chất mà chúng ta cần học hỏi.

Trong chương trình, Triệu Lệ Dĩnh mặc một bộ sườn xám rất bắt mắt, khi được hỏi từ khi thời đi học cho đến nay cô có thói quen nào được hình thành và vẫn duy trì hay không. Triệu Lệ Dĩnh không cần suy nghĩ lâu mà ngay lập tức trả lời với hai chữ: “suy xét”. Triệu Lệ Dĩnh nói rằng cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, dù gặp phải chuyện gì cô ấy cũng sẽ tự mình suy ngẫm và tìm ra vấn đề để sửa sai. Phải nói rằng Triệu Lệ Dĩnh thực sự là một người rất tự kỷ luật, khi gặp vấn đề, trước tiên cô ấy sẽ tự nhìn lại bản thân, và sẽ tự kiểm tra bản thân mỗi ngày, như vậy mới có hòa giải tốt với chính mình.

Trần Vỹ Đình đang ghi hình cho một chương trình cắm trại ngoài trời gần đây, anh đã được hỏi liệu anh có bất kỳ kiến ​​thức và mẹo nhỏ nào về cắm trại mà anh ấy có thể chia sẻ cho mọi người được không. Trần Vỹ Đình đã chia sẻ rằng mạnh mẽ là tốt rồi, để cho bản thân được sống, có thể nói là câu trả lời rất ngay thẳng.

Còn Trần Vỹ Đình ở bên cũng đồng ý với những gì Triệu Lệ Dĩnh nói, cũng đã gật đầu tán thành, dù sao thì hai người cũng đã nhiều lần hợp tác với nhau, tin rằng Trần Vỹ Đình cũng có chút hiểu về tính cách của Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài sự tận tâm, Triệu Lệ Dĩnh cũng rất cứng rắn, nếu không cô đã không có được bước thành công như ngày hôm nay.

Lần này, Trần Vỹ Đình và Triệu Lệ Dĩnh ghi hình chương trình trong cùng một khung hình, điều này cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý, hai người đã hợp tác nhiều lần. Ngay từ năm ngoái, Gala Trung thu đã được tổ chức tại Thâm Quyến, Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình được xếp cùng bàn, nhưng có các nghệ sĩ khác ngồi giữa nên không thể trò chuyện với nhau.

Năm ngoái, Lão Cửu Môn cũng đã chính thức được bấm máy phần 2. Có thông tin cho rằng Trần Vỹ Đình sẽ tiếp tục đóng phim này, nhưng không nghe thấy thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng. Gần một năm trôi qua, và tin tức về Lão Cửu Môn cũng không còn xuất hiện, có lẽ kịch bản vẫn đang được chuẩn bị.

Bây giờ cả hai lại vào chung một khung hình, cảm giác CP vẫn còn và ngoại hình tương xứng, nếu có thể hợp tác cùng nhau lần nữa, tin rằng sẽ có nhiều người ủng hộ họ!

Nói về việc hợp tác trở lại, thì kịch bản tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh là hợp tác với người bạn cũ, Lâm Canh Tân. Cả hai sẽ xuất hiện trong một bộ cổ trang Dữ Phượng Hành. Dù chưa được công bố chính thức nhưng về cơ bản thì Triệu Lệ Dĩnh nói rằng cô ấy gần đây muốn lấy lại cảm giác cổ trang, trong khi Lâm Canh Tân nói rằng bộ phim tiếp theo của anh ấy là cổ trang, và mong rằng mình có thể giảm cân càng sớm càng tốt và quay trở lại.

Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho vai diễn, tiến hành rèn luyện thân thể, cô ấy không chỉ có thể xoay thương bằng một tay mà còn có thể dễ dàng kéo dãn cơ.





Mọi người đều biết bộ cổ trang mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh là quay trong Hửu Phỉ lúc đó cô ấy mới quay lại, thể trạng chưa hồi phục nên cả người trông rất mờ nhạt, đôi mắt đờ đẫn, trũng sâu. Cô liên tục bị cư dân mạng chỉ trích, lên tiếng phàn nàn.

Rút ra bài học từ lần trước, lần này Triệu Lệ Dĩnh sẽ nổ lực hơn, đây là lần hợp tác thứ hai của cô và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện, được rất nhiều người chú ý và mong đợi.

Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh và studio của cô ấy hoạt động thường xuyên hơn, sau khi ly hôn, chuyên môn của cô ấy đã củng cố rất nhiều, hiện tại thần sắc của cô ấy đã tươi trẻ hơn, gương mặt đầy đặn và tràn đầy sức sống. Gần đây cô ấy đã thay đổi chuyên gia trang điểm. Cả người cô ấy trông cũng trẻ trung và tràn đầy sức sống. Dường như đã trở về thời Doãn Tân Nguyệt trong Lão Cửu Môn, và được rất nhiều cư dân mạng khen ngợi: Vẻ đẹp của Dĩnh bảo cuối cùng đã trở lại rồi!